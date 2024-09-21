纽约韩国文化院内设置22米高的“韩文墙”. September. 21, 2024 07:31. by 林雨宣 imsun@donga.com. 25日（当地时间），高22米、宽8米的巨大“韩文墙”将在美国纽约曼哈顿落成。世界著名装置美术家姜益中作家和纽约韩国文化院将来自世界50多个国家7000多人用韩文提交的“人生文句”制作成作品并公开。企划该项目的纽约韩国文化院评价说：“世宗大王创制韩文约600年后，诞生了以韩文为主题的全球公共美术作品。” 19日，记者来到纽约韩国文化院，作品设置的最后工作正在如火如荼地进行。6月新办公楼正式开馆的纽约韩国文化院为了在大楼内墙上设置以“韩文”为主题的美术作品，在过去的一年里一直与姜作家合作。 姜作家在20世纪90年代与已故白南准作家举行两人展等，在过去的40年里一直作为代表纽约的装置美术家活动。特别是，他以在长宽各3英寸（约7.6厘米）的正方形面板上一个字一个字地刻上韩文聚集在一起制作大型作品而闻名。在被称为“姜益中体”的韩文字体上添加了五颜六色的颜色，表现韩国的色彩。 纽约韩国文化院院长金千洙（音）表示：“为了将世界融入到韩文作品中，从5月份开始用两个月的时间构建了专门的网站，从全世界那里得到了属于自己的‘人生一行’”，“在网站上输入各自国家的语言，就可以翻译成韩文并绘制出图案，然后将其涂成各自喜欢的颜色。” 历时5个月的网站构筑由LG CNS捐赠才能，韩国的洋贤财团和美国的同胞企业基思集团赞助了制作费。姜作家也参与了才能捐赠。姜作家解释说：“从7000多个句子中选出1000个，与作者名字一起包含在作品中。共用2万多个韩文面板组成了作品。” 一起参与该项目的纽约韩国文化院馆长赵熙成表示：“看作品时，有很多让人产生共鸣和安慰的句子”，“经常能看到将BTS的歌词等K文化用韩文装载的外国参加者。”姜作家表示：“钢琴家赵成珍发来的‘抓住心灵的中心走下去’的文章给我留下了深刻的印象”，“在世界对韩国的关心达到最高潮的时期，我们的文字中能够体现世界人的哲学，其意义十分深远。” 另外，纽约韩国文化院为配合“韩文墙”的公开，将租借古根海姆博物馆和惠特尼美术馆收藏的姜作家的作品，以《我们连接在一起（We are Connected）》为题举办他的回顾展。展示会将从本月26日开始一直持续至11月7日。

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