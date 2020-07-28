继日本之后，德国也反对G7扩大……韩国政府放低眼界，考虑作为“受邀国参加”. July. 28, 2020 07:47. by 韓基渽, 金潤鍾 record@donga.com,zozo@donga.com. 继日本之后，德国也对美国总统特朗普提出的扩大七国集团（G7）峰会的构想表明了否定立场，从而使韩国政府作为“G7+α”体制的“正式成员”加入其中的计划受阻。 中美之间的矛盾达到顶点，把中国排除在外的G7扩大问题，已成为主要国家之间立场大为径庭的复杂问题，有批评认为，青瓦台过于匆忙地表示，“韩国成为G11或G12的新国际体制的正式成员”，处身之地反而缩小。 韩国政府消息人士27日表示：“据了解，大部分G7成员国对G7的正式扩大构想持有否定立场”，“政府认为，今年召开首脑会议时最好是以一次性参与的‘受邀国’身份出席。”据估计，今年在美国举行的G7首脑会议可能于8、9月份举行。 德国外交部长海科·马斯当地时间26日在接受德国报纸《莱茵邮报》采访时表示：“目前不需要G11或G12。G7已经形成了合理组织G20（二十国集团）峰会的体制。”在G7成员国中，日本已经公开表示反对扩大G7。 韩国外交当局认为，除了美国特朗普政府外，其他G7成员国大部分都没有公开表态，但其立场均对扩大G7持否定态度。有人指出，特朗普扩大G7的构想也是出于为了总统选举的牵制中国或即兴式想法。G7成员国根据与中国的经济合作关系或对韩国、俄罗斯的排斥感，反对扩大G7这一构想。 实际上，韩国要想成为被评价为“发达国家俱乐部”的G7体制的正式国家，国际社会现实的门槛很高。政府内部有人指出，如果G7首脑会议在8月末至9月初举行，在不到1个多月的时间里，以G7成员国为对象展开旨在说服扩大构想的外交战，时间也不够。 对于德国的反对，青瓦台相关人士表示：“韩国的出席是由轮值主席国美国最终决定的事情。”该人士同时预计，美国邀请韩国的立场不会改变。但是，这只是美国以此次峰会主席国的身份邀请韩国，与正式加入G7或者扩大为G11、G12的构想有一定距离。外交部负责官员称：“从结构上扩大G7的问题，是要与明年G7主席国英国进行磋商的部分”，“单纯地说服现有成员国，韩国很难正式加入G7。首先应该实质性努力来提高国家地位，增加对国际社会的贡献。” 因此有人指出，上月初受到特朗普总统的邀请时，青瓦台没有围绕美中矛盾激化现象主要国家的利害关系交错的情况进行深入研究，过于烘托气氛了。当时青瓦台虽然表示“中国不会反对”，但中国随后即由外交部出面就G7扩大构想正式反驳称：“针对中国，（自己人）拉帮结派的做法得不到人心。”峨山政策研究院首席研究委员车斗贤（音译）指出：“受特朗普总统的邀请，韩国宣布成为‘正式成员’，这是夸张的”，“G7是排除中国的多边机构，应该明确地考虑得失。”

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