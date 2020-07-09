持枪的画家. July. 09, 2020 07:36. . “1961年，我向父亲开了枪。我之所以向父亲开枪，是因为开枪很有意思，能让我心情最为舒畅。”虽然看起来像是杀害父亲的败伦逆子的自白文章，但事实上这是以“射击绘画（Shooting Painting）”而名声大振的妮基·德·桑法勒说的话。她为什么拿的不是笔而是枪呢？枪口为什么朝向父亲呢？ 从未接受过美术教育的桑法勒以“射击绘画”像彗星一样出现在法国画坛。该作品是朝着染料口袋的白色浮雕上开枪，使颜料四处飞溅流动的前卫抽象画，是起因于作者儿时创伤的作品。 桑法勒的父亲是法国贵族，母亲是美丽富有的美国人。以出众的美貌担任著名时尚杂志模特的桑法勒很早就结婚生子，但并不幸福。因为不为人知的痛苦总是伴随着自己。最终，她的忧郁症加重，住进了精神病院。表面上看来她长得很幸福高贵，但实际上她度过了不幸的童年。因为丈夫有外遇而患上忧郁症的妈妈经常殴打年幼的她，爸爸也狠狠地对待女儿。而在11岁的时候，还发生了可怕的悲剧。父亲侵犯下了她。 对父亲的背叛感和愤怒在之后的20年里一直跟随着她，折磨着她。31岁那年开始“射击绘画”时，她才开始公开倾诉那段可怕的过去。开枪不仅是对父亲，也是对一直压抑自己的家长制的报复，也是对愤怒的表露。这也是美学性地消除自己体内潜在的暴力性的治愈方法。 在“射击绘画”获得成功之后，桑法勒不断扩展领域，不断挑战新的艺术，并取得了成功。如果她没有通过开枪来积极揭露和治愈自己的伤口，我们决不会遇见一位在20世纪光辉灿烂的重要女性艺术家。

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