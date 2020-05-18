美驱逐舰接近上海附近海域. May. 18, 2020 07:40. by 北京=常驻记者 尹完准、华盛顿=常驻记者 李正恩 zeitung@donga.com,lightee@donga.com. 不仅是经济方面，美国和中国之间在军事方面的紧张感也在加剧。美国军舰罕见地出现在中国近海，两国还展开了研发最新武器的竞争。 香港《南华早报》16日援引北京大学下属研究机构“南海战略态势感知计划”发表的消息称，美国海军“阿利·伯克”级驱逐舰“拉斐尔·佩拉尔塔”号（DDG-115）最近出现在距离上海115海里（约213公里）的海上。美国海军太平洋舰队前一天在推特上宣布，“‘拉斐尔·佩拉尔塔’号本周航行在东中国海”，但没有公布具体的日期。 “拉斐尔·佩拉尔塔”舰此次航行是在中国人民解放军14日开始在黄海的渤海湾进行实弹演习时进行的。预计将有航母参与的中国军队演习将持续两个半月。 此前的上个月17日，另一艘美国海军驱逐舰“麦克坎贝尔”号（DDG-85）也曾接近距山东威海仅42海里的海域。一个月内，美国军舰两次逼近中国沿岸。 美国一直在加强军事力量。美国总统特朗普当地时间15日出席太空军旗亮相活动时表示，“我们正在研制迄今为止从未有过的惊人军事装备”，“我听说，这种令人不可思议的导弹比我们现在拥有的快17倍。”他还表示，“因为有我们的敌国，所以这是必须要做的。”美国有线电视新闻网（CNN）报道说，在中国和俄罗斯推进开发高超音速武器的时刻，特朗普总统作出上述发言，可能是针对中国和俄罗斯。 美国国防部没有就媒体提出的问题给出具体答复。美国防部发言人、空军中校罗伯特·卡佛对CNN表示，“高超音速武器的实战部睹，在技术研究及工程中是最优先事项”，并强调，“在高超音速武器系统开发方面，美国拥有稳定的项目”。

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