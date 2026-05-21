特朗普宣佈“暫緩攻擊伊朗”之後，接受軍事選項報告

據美國政治媒體AXIOS19日報道，美國總統特朗普18日宣佈取消對伊朗的攻擊後，召開了安全領導層會議，聽取了有關軍事選項的簡報。分析認爲，特朗普雖然接受了沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯酋等美國中東友邦要求剋制攻擊的要求，但仍保留對伊朗發動空襲的可能性，試圖向伊朗施壓。● 特朗普：“說不定得再次對伊朗進行重大打擊”據AXIOS透露，美國副總統萬斯、國務卿魯比奧、國防部長赫格塞思、聯參會主席丹·凱恩、美國中央情報局局長約翰·拉特克利夫、白宮中東特使史蒂夫·威特科夫等人出席了此次會議。據悉，他們在會議上討論了伊朗戰爭的今後方向、外交解決方案的進展情況、空襲伊朗的計劃等。特別是，特朗普19日在華盛頓白宮會見記者時表示，談判時限不長，繼續對伊朗施壓。他自信地說：“不會讓伊朗擁有核武器。這場戰爭將以非常快、非常好的方式結束。”他還說：“他們（伊朗）問能不能給兩三天時間。雖然我們不希望這樣做，但也許得對它進行重大打擊。”美國還加強了對伊朗的經濟施壓。美國財政部同一天表示，將制裁伊朗有實力的外匯交易所、代替已經被美國列入制裁名單的伊朗銀行掌管數億美元交易的伊朗僞裝企業。另外，還制裁了19艘在國際社會的制裁下依然參與伊朗原油、石油化學產品運輸的所謂“影子船隊”船舶。但是，特朗普政府內部的協商也沒有取得任何進展，混亂正在擴大。AXIOS表示：“很多美國官員不知道特朗普總統正在朝着什麼方向發展，因此感到混亂。”如果重啓對伊朗的空襲，沙特、阿聯酋、卡塔爾等國的原油和天然氣相關基礎設施將再次遭受巨大打擊，這也是特朗普政府的苦惱。如果海灣產油國的能源相關設施受到伊朗無人機或導彈的報復攻擊，油價進一步上漲，原本就因高物價而難以提高支持率的特朗普政府的負擔將進一步加重。● 美國參議院通過限制伊朗戰爭權限的“戰爭權限決議”實際上，美國國內對此次戰爭的批評輿論使特朗普政府的行動範圍變窄。參議院當天以50票贊成、47票反對的結果通過了限制特朗普執行伊朗戰爭權的戰爭權限決議。在執政的共和黨中，比爾·卡西迪（路易斯安那州）、麗莎·默考斯基（阿拉斯加）、蘇珊·柯林斯（緬因州）、蘭德·保羅（肯塔基州）等4名參議員投了贊成票。隨着戰爭長期化，特朗普的支持率下降，在11月中期選舉即將到來之際，執政黨共和黨內與總統意見不一致的議員也在增加。不過，當天的投票只是程序性質的預備表決。這需要參議院全體會議通過，還有衆議院的表決。即使參衆兩院都通過，特朗普也很有可能行使否決權。張恩智記者、李志胤記者 jej@donga.com、leemail@donga.com