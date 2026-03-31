總統官邸遷移特惠案證人：“總統室行政官逐一指示監查院的答辯詞”

法庭陳述顯示，在尹錫悅政府時期，在監查院對首爾市龍山區漢南洞總統官邸遷移特惠進行監查前夕，總統室行政官要求建設企業代表作出虛假回答。首爾中央地方法院刑事協議24庭（庭長法官李永善）30日對前國土交通部次官金五振（音）、前總統室管理祕書官室行政官黃承浩（音）、負責官邸遷移工程的“21克”代表金泰榮（音）所涉官邸遷移特惠疑惑進行第三次公開庭審，向21克方面出借企業名義的建設企業代表作爲證人出庭，作出了上述表示。金建希特檢組當天在公審中公開的監查院監查當時建設企業代表和黃前行政官的通話錄音顯示，黃承浩指示提交答辯書，其核心要義是“擴建工程親自施工，官邸是保安區域，工程結束後警衛處廢棄了所有資料”。特檢組問道，“黃前行政官一一詳細指示了向監查院提交的答辯書語句，對嗎?”，企業代表回答說，“是的”。特檢問道，“警衛處是否廢棄過相關資料”，企業代表說“沒有”。特檢組調查結果顯示，2022年官邸工程當時，21克沒有綜合建設許可證，難以直接簽約，只好借相關建設企業的名義簽訂合同，實際工程仍由21克主導進行。另外，對於特檢提出的“黃前行政官和金代表、證人好像爲了監查院的答辯而對好了口徑，對嗎”的問題，企業代表說：“據我所知，答辯內容已經共享。主導（對口供）的是黃前行政官。”他還表示：“（黃前行政官要擺平監查）雖沒有明說，但聽着像是（監查）規模可以壓縮。”呂根鎬記者 yeoroot@donga.com