13歲的金珠愛用狙擊槍射擊，用途是什麼?



金正恩希望女兒看起來像什麼樣子呢？最近一個月裏，金主愛的形象塑造戰略發生了很大的變化。



朝鮮中央電視臺2月27日公開了金主愛用狙擊步槍射擊的視頻，本月11日則公開了她用手槍射擊的場面，20日甚至公開了駕駛戰車的場面。曾經牽着父親的手走的小女孩不知不覺間已變成萬能女戰士的形象。今後金主愛亂射機關槍和投擲手榴彈的樣子被公開，也不會令人感到驚訝。



但是她的年齡只有13歲。駕駛重量達數十噸的戰車，用狙擊步槍射擊的情景實在令人驚訝。縱觀戰爭史，也不記得見過13歲少女狙擊兵。在強制將10多歲青少年帶到叛軍手中的非洲內戰國家，也沒有見到過手持狙擊步槍的13歲少女。



2月27日，朝鮮媒體首次刊登了金主愛的單獨照片。狙擊步槍發射的瞬間，13歲少女的肩膀因無法承受反動，一下子被推到後面。



爲什麼金正恩如此勉強行事，要讓朝鮮人民看到女兒開槍的樣子呢？到底想傳達什麼信息呢？



一般來說，槍意味着權力，但朝鮮在這裏加上了更特別的含義。



“槍桿子裏出政權。”據說是中國前國家主席毛澤東提出的，但朝鮮在此基礎上更進一步，提出了“槍桿子精神”“槍桿子哲學”的理論。槍桿子哲學的核心是“革命是靠槍桿子開拓、前進、完成的”。



在朝鮮，領導人的槍意味着權力。將其交給子女的意識是連權力都交給子女的所謂“槍桿子敘事”完成的過程。



金正恩是想通過女兒握槍的形象來證明自己的接班人是金主愛嗎？國家情報院2月12日向國會報告說，認爲主愛“已經進入內定接班人的階段”。



儘管如此，仍然存在疑問。難道金正恩有迫切的理由讓只有13歲的女兒接班嗎？如果對健康有自信，子女長大後繼承家業是我們所知道的普遍常識。



如果說金主愛是接班人，那麼金正恩難道就沒有兒子嗎？國情院表示，李雪主2017年2月再次分娩。目前還不清楚那個孩子是兒子還是女兒。



但值得關注的是，從2018年2月起，李雪主的稱呼突然發生改變。在此之前，朝鮮媒體一直稱其爲“李雪主同志”，但從此“李雪主女士”的稱呼登了場。



即使把朝鮮的歷史追溯到100年前，也只有四位女士存在。



第一位女士是生下金日成的康盤石。朝鮮宣傳說，康盤石交給投身抗日鬥爭的兒子兩支手槍。槍桿子敘事的開始，把槍桿子傳給生下的兒子。



第二位女士是生下金正日的金正淑。金正淑去世時，金正日只有7歲。也許正因如此，沒有宣傳金正日從母親手中接過槍，但5年前突然出現了金正淑把手槍傳給身穿軍服的小金正恩的畫面。這是爲了繼承槍桿子敘事而捏造的敘事。



第三位女士是金日成的後妻金聖愛。她生下了金平日和金英日兩個兒子。金聖愛被稱爲女士的時期僅限於她行使權力的1970年代。金正日掌權後，她的存在被抹掉了。



前三位女士的共同點是讓金氏家族繼承“革命偉業”。



那麼李雪主呢？生下金主愛後的5年間被稱爲同志，2017年生下另一個孩子一年後改稱女士，是意味着生下了兒子嗎? 2018年的李雪主毫不客氣地稱金正恩爲丈夫，抱怨他不戒菸。這讓人感覺像是傳宗接代的女性的自信。



如果李雪主生了兒子，那孩子今年就9歲了。正是金主愛第一次登場時的年齡。如果金正恩有兒子，那麼穿槍桿敘事服的金主愛會有什麼用途呢？



正確答案仍不可知。只不過，被槍桿子敘事洗腦的朝鮮居民，從穿着皮大衣開槍的少女形象中，會聯想到下一任“女王”。金主愛能成爲女王嗎？當然，誰也不想目睹這一幕。

