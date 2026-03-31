參與阻止濫用戒嚴權的改憲，是國民力量黨擺脫“尹錫悅束縛”的機會



共同民主黨和祖國革新黨、改革新黨等朝野6個政黨30日召開聯席會議，討論了最早於本週提出修憲案的方案。此前，他們在19日就5·18民主化運動、釜馬民主抗爭精神、限制總統戒嚴權、地方分權和國家均衡發展原則寫入憲法達成了協議。一直聲稱修憲是“用於選舉的活動”並表示反對的國民力量黨沒有參加此次會議。根據《國民投票法》，如果想在6·3地方選舉日提交修憲案進行國民投票，必須在5月10日之前在國會通過。



限制總統戒嚴權的內容是，即使宣佈緊急戒嚴，如果國會表決解除或48小時內不予批准，將立即失去效力。現行憲法規定：“如果國會要求解除戒嚴，總統必須解除戒嚴。”但憲法並沒有明確指出到什麼時候應該解除，如果總統不解除又會怎麼樣。尹錫悅前總統在國會通過解除戒嚴要求案後，在約3小時20分鐘的時間裏也沒有解除戒嚴。更何況，在解除戒嚴的決議案通過之後，甚至有法庭作證稱“再來兩次三次戒嚴就可以了”。



爲了防止總統無視國會強行進行非法戒嚴，修改憲法的必要性越來越大。作爲國民力量黨，通過參與阻止濫用戒嚴權的改憲，可以創造擺脫尹前總統的束縛的契機。國民力量黨議員們最近就“錯誤的戒嚴”向國民道歉，並提交了承諾“與尹斷絕”的決議。接着，該黨還要求黨代表張東赫採取後續措施，將其付諸行動。既然如此，就沒有理由迴避包含不重複因非法戒嚴引起的國民混亂方案的修憲案。



改憲案的其他內容也是國民力量黨一直提出的。國民力量黨一直要求憲法專門收錄5•18民主化運動精神，張東赫代表表示將遵守去年釜馬民主抗爭的崇高意志。加強地方分權也是去年國民力量黨表明的改憲方向。修憲案要想在國會通過，必須得到三分之二的在籍議員的贊成。如果國民力量黨堅持反對，就很難通過。目前，除國民力量黨外，所有政黨都對修憲案表示認同。國民力量黨獨自拒絕討論本身，並不是負責任政黨的態度。

