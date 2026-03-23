

“重要的並非活得了不起，而是活下去這件事本身才是偉大的。” ——作者不詳



不知從何時起，我開始在手機備忘錄中，以“需要銘記的重要話語”爲標題，抄錄下在作品或演講中接觸到的句子。這大概是爲了填補內心空虛所做的微小掙紮吧。我曾長期在首爾大學路策劃演出。常半開玩笑地說，壹年365天中有360天都在大學路度過。就這樣，將近30年過去了，當初選擇這份工作的理由也變得模糊不清。于是，有壹天我突然覺得，應該重新找回那個理由。



我們通常用“攀登到了多高的位置”來判斷人生的價值。更好的職業、更高的名聲被視爲成功的標准。然而，我們的日常並非只由那些宏大的瞬間構成。大部分時間，都在重複的日常與承受意想不到的困難的過程中流逝。所以，有時會自問：這樣毫無特別成就地度過的時間，真的有意義嗎？



但只要稍微換個視角，就能發現完全不同的答案。重要的並非活得了不起，真正偉大的是活下去本身這壹事實。活下去，並不僅僅是熬過時間。而是在不安與恐懼中也要開始新的壹天，在疲憊不堪、幾近崩潰的瞬間也重新站起，爲明天舞台做准備。有時想放下壹切，卻仍邁出壹步，正是這些微小的選擇，延續了生活和現場。



沒有華麗的成功也無妨。走得慢壹點也無妨。重要的是堅持走到最後。即使今天未能成就特別之事也好。只要能活過了今天，那便已是足夠有意義的壹天。

