“千萬觀衆電影”消失……期待明年羅泓轸-柳昇完的“重磅影片”

今年韓國電影的存在感尤爲不足。雖然得益于外國電影的亮眼表現，年度累計觀衆數突破了1億人次，但“千萬觀衆電影”壹部都沒有出現。韓國電影中突破500萬觀衆的作品僅有《僵屍女兒》壹部。2026年的氛圍能否比今年有所改善？預計明年上映作品中，淨制作費超過30億韓元的中大型韓國電影將比今年增加5至6部，達到35部左右。羅泓轸、柳昇完導演即將推出的重磅影片將取得何種成績，也備受關注。● 今年低成本影片表現相對亮眼事實上，今年年初前景並不算太差。因爲奉俊昊、朴贊郁等韓國代表導演的新片原定上映。但2月上映的奉俊昊導演作品《米奇17》累計觀衆數僅約301萬人次，未能達到盈虧平衡點。9月上映的朴贊郁導演作品《迫不得已》盡管在海外獲得好評，但在國內僅動員了約294萬觀衆。投入312億韓元制作費、被列爲夏季重磅影片（tentpole）的《全知讀者視角》，也僅達到估算盈虧平衡點六分之壹水平的106萬觀衆。反轉出現在韓國的低成本電影中。9月上映的延尚昊導演作品《臉》，演員和工作人員以“零預付片酬”或“分成片酬”方式參與，淨制作費僅2億韓元。但作品質量口耳相傳，吸引了107萬觀衆，遠超盈虧平衡點（6萬人）。實現了相當于制作成本18倍的收益。尹佳恩導演的《世界的主人》也超過盈虧平衡點（8萬人），累計觀衆數突破18萬。預計這壹趨勢明年將持續。近年來因投資萎縮導致制作數量本身減少，業界對“千萬觀衆電影”的幻想也正在消失。文化體育觀光部和電影振興委員會決定將今年新設的規模100億韓元的“中預算韓國電影制作支援事業”在明年擴大至200億韓元，也是基于這壹背景。● 明年羅泓轸•柳昇完風格的重磅影片明年票房方面最受期待的韓國電影是定于7月上映的羅泓轸導演作品《HOPE》。這是羅導演自《哭聲》後時隔10年推出的新作，演員黃政民和趙寅成加盟。這是壹部科幻（SF）重磅影片，講述1970、80年代位于非軍事區附近與世隔絕的厚浦港居民，對抗突然出現的不明外星生命體的故事。據悉總制作費高達1000億韓元。好萊塢演員泰勒•拉塞爾、卡梅隆•布裏頓等也參演了該片。定于2月上映的《人工情報》也備受關注。這是執導《老手》、《摩加迪沙》的柳昇完導演的作品，是壹部講述在俄羅斯符拉迪沃斯托克邊境展開的南北韓秘密特工諜戰動作片。由演員崔岷植、朴海日主演的《走向幸福的國家》也將上映。該片雖是2020年戛納國際電影節邀請作品和2021年釜山國際電影節開幕影片，但因疫情影響長期推遲上映，近期確定了明年上映。《老千4》和《國際市場2》等片預計也將在明年登陸影院，但具體日程尚未確定。海外電影中，引人注目的期待之作衆多。漫威電影《複仇者聯盟：末日浩劫》和《蜘蛛俠：全新之日》，迪士尼•皮克斯代表動畫《玩具總動員5》，時隔20年的續集《穿普拉達的女王2》，克裏斯托弗•諾蘭導演的《奧德賽》，蒂莫西•柴勒梅德主演的《沙丘3》等將于明年登陸院線。金泰彥記者 beborn@donga.com