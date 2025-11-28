市民們歡呼“載着夢想飛吧！”……“挑戰五大宇宙強國”

韓國總統李在明27日就韓國自主研製的韓國型運載火箭“努裏（世界）號”的第四次發射成功表示：“心情非常激動。這是開啓大韓民國宇宙開發歷史新篇章的瞬間。”李在明當天在首爾龍山總統室主持的首席祕書和助理會議上表示：“此次發射是政府和民間企業組成一個團隊進行的首個民官共同項目，意義重大。政府將加快向真正的宇宙強國的飛躍。”他還說：“了讓科學技術人員挑戰無限的可能性，一定要建設科學技術人才受到尊重的國家。”李在明當天還在社交平臺上表示：“這只是開始。爲了用科學技術豐富國民的生活，進而使大韓民國躍升爲全球五大宇宙強國，將繼續進行挑戰。”他承諾對科學技術領域進行毫不吝嗇的投資，並表示：“既然證明了我們科學技術的自立，相信未來一代將成爲向着更大的可能性果斷挑戰的基石。”當天零晨1點13分，“努裏”號第四次發射成功後，聚集在全南高興郡嶺南面宇宙發射展望臺一帶的市民們響起了熱烈的掌聲和歡呼聲。到處都是一 片“走好”“平安無事”等話語。一名市民說：“希望承載着國民夢想奮力飛行的‘努裏’號能收到宇宙的氣息。”部分市民沿着火箭的軌跡一直拿着手機進行拍攝。據高興郡透露，當天在宇宙發射展望臺和南列日出海水浴場一帶，市民和遊客等1000多人聚集在一起觀看了發射過程。李某（39歲）說：“我是從首爾來看發射場面的，很慶幸‘努裏’號沒有失敗，順利發射。希望包含所有國民的夢想和願望，實現目標。”朴訓翔記者、高興=李亨柱 記者 tigermask@donga.com、peneye@donga.com