半導體“超級周期”推動韓國9月經常收支順差達134.7億美元

韓國9月經常收支順差（指在經常收支中，海外收入大于本國支出的狀態）達到曆史第二高水平。半導體“超級周期（繁榮期）”帶動順差規模擴大。據韓國銀行6日發布的“2025年9月國際收支（暫定）”顯示，9月經常收支順差爲134.7億美元（約19.5萬億韓元）。順差規模較8月（91.5億美元）和去年9月（112.9億美元）進壹步擴大。按月度基准，僅次于今年6月（142.65億美元）位居第二。以9月份爲基准，創下曆史最高順差紀錄。韓國經常收支已連續29個月保持順差態勢。這是自2000年以來持續時間第二長的順差周期。今年1至9月累計經常收支順差達827.7億美元，較去年同期（672.3億美元）增長約23%。韓國銀行經濟統計1局局長申承喆（音）表示：“1至9月累計經常收支創曆史最高紀錄”，“半導體進入超級周期推動出口繁榮，汽車通過向美國以外的歐洲等地區實現出口多元化也表現良好。”按項目分類，商品收支順差（142.4億美元）在曆年9月份中僅次于2017年（145.2億美元）位居第二。出口額（672.7億美元）較去年同期增長9.6%，較8月（564.4億美元）增加逾63億美元。按通關基准統計的出口額中，半導體（22.1%）、乘用車（14.0%）、化學工業産品（10.4%）、機械類精密儀器（10.3%）、無線通信設備（5.3%）等項目較上年同月實現增長。但計算機周邊設備（-13.5%）出現下滑。按地區劃分，對東南亞（21.9%）、歐盟（19.3%）、日本（3.2%）等地出口表現良好，而對美國（-1.4%）出口則陷入低迷。洪錫浩記者 will@donga.com