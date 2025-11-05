“創作普利策獎小說《同情者》時受朴贊郁《老男孩》影響巨大”

“在創作小說《同情者》時，我觀看了朴贊郁導演的《老男孩》，並受到了巨大影響。”憑借小說《同情者》榮獲2016年普利策獎的越南裔美國作家阮清越（54歲，Viet Thanh Nguyen）4日通過韓國媒體進行的視頻采訪中作出上述表示。《同情者》是描繪潛入美國的北越間諜題材小說。該作品被改編爲HBO電視劇，于去年在美國播出，由朴贊郁導演執導，演員小羅伯特•唐尼與桑德拉•吳（吳珊卓）聯袂出演，引發廣泛關注。朴贊郁導演爲小說創作注入靈感，而這部小說又經朴贊郁導演之手改編爲電視劇。阮作家表示：“當制片人詢問在小說改編電視劇過程中‘聯想到哪位導演’時，我毫不猶豫地推薦了朴贊郁導演。”他進壹步說明：“電影《老男孩》的視覺風格、主題內涵、創造性表現以及獨特暴力美學等各個方面，都對《同情者》的創作産生了深刻影響。”本次視頻訪談是藉阮清越作家的新作《雙面人》于上月31日在韓出版之際而舉行。這部自傳體散文集記錄了作家在家庭內部作爲越南移民子女、在外部社會作爲美國觀察者，猶如“雙重間諜”般的生活經曆。阮作家出生于越南，1975年西貢陷落後隨家人移居美國。阮清越家族可謂“美國夢”的成功典範。其兄曾擔任美國前總統巴拉克•奧巴馬的主治醫師，作家本人亦擔任南加州大學文學教授。但他透露自己在成長過程中持續探尋身份認同的歸屬。據新書記載，其父母經營的雜貨店時常出現“越南人奪走美國人工作崗位”的塗鴉。他在青少年時期接觸的影視作品主人公清壹色爲白人演員。阮作家指出：“以政治題材創作兼具藝術價值的文學作品極具挑戰性”，同時強調“實現這壹目標正是我的創作追求之壹”。“近日我正與12歲的兒子共讀喬治•奧威爾的小說《1984》。這部作品既蘊含政治深度又葆有藝術高度。（1993年首位非白人女性諾貝爾文學獎得主）托妮•莫裏森的小說同樣如此。這些經典著作給予我無盡創作靈感。”金素敏記者 somin@donga.com