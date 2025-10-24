

“996工作制是壹種‘福報’。若沒有這壹制度，中國經濟很可能失去活力與動力。”



中國阿裏巴巴創始人馬雲於2019年4月曾公開贊揚996工作制，即每周從周壹至周六、上午9點上班晚上9點下班、每周工作72小時的制度，稱其推動了中國信息技術（IT）產業的迅猛發展。此言壹出即引發“現代版奴隸制”“剝削勞動者的經營者”等批評。曾強調註重分配、“共同富裕”政策的中國當局也於2021年通過立法禁止了72小時工作制。



這壹看似在中國消失的工作文化，近期在美國卻呈現擴散態勢，並逐漸獲得認同。紐約時報、華盛頓郵報、日本經濟新聞等各國媒體接連報道稱，不僅矽谷主要初創企業，連紐約華爾街金融機構、律師事務所等也普遍形成推崇每周70小時以上工作強度的氛圍。



尤其在人工智能（AI）等領域與中國展開激烈競爭的矽谷，多數企業將每周6天、70小時以上工作制列為雇傭條件。遭遇中國主打“性價比”的生成式人工智能DeepSeek重擊的美國大型科技業界，產生“生存迫在眉睫，豈有余暇追求工作與生活平衡”的想法實屬必然。



部分初創企業甚至主動推行每周7天工作制。總部位於舊金山的人工智能初創企業Sonantic在招聘公告中明確要求“必須全程線下辦公”，但同時提供宿舍、食品配送、約會應用免費訂閱等福利。另壹家人工智能初創企業Lila亦實行全體員工996工作制。



谷歌前首席執行官埃裏克•施密特於上月24日參加播客“All-In”時宣稱：“中國的工作生活平衡就是996。雖然當局認定其違法，但現實中人們仍在堅持這種模式”，並強調“我們的競爭對手是中國”，以此捍衛996工作制。谷歌聯合創始人謝爾蓋•布林也表示：“每周工作60小時是提升生產效率的最優區間。”



並非所有勞動者都需要每周工作72小時，也不應如此。但與此同時，亦須避免通過制度打壓那些希望通過勤奮工作取得卓越成果的勞動者的積極性與熱情。



近日國際貨幣基金組織（IMF）分析指出，按購買力平價計算，中國臺灣地區人均GDP達85127美元（約合1.2258億韓元），較韓國高出2萬美元（約合2880萬韓元）以上。今年韓國名義人均國內生產總值自2003年以來、時隔22年確定將被臺灣地區反超。



在韓國面臨顯著增長放緩的困境之際，金融業界主導的每周4.5天工作制討論令人憂慮。難免引發批評稱：這些依靠所謂“利息生意”、在缺乏國際競爭環境下每年獲取數萬億韓元利潤的行業，正在帶頭削弱社會整體競爭力。



米其林三星主廚安成宰（音）斷言：“若執著於眼前的工作生活平衡，必將失去未來的工作生活平衡。”希冀以少於他人的勞動換取更多回報與成果，實屬悖謬之論。

