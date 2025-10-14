金宇彬透露三個願望：健康活到百歲、生活富足，第三個暫不公開

“我的三個願望是：第壹，希望包括我在內的所有親友都能健康活到百歲；第二，希望包括我在內的所有親友都能經濟充裕、生活富足直至百歲；至於第三……”13日，在首爾鐘路區的壹家咖啡館，演員金宇彬（36歲）在談及個人願望時，列舉三項後稍作停頓。他在奈飛（Netflix）劇集《許願吧，精靈》中飾演了沈睡千年後重返人間的燈神精靈，面對未竟的第三個願望，他微笑回應：“暫且保留。”本劇是曾執筆《陽光先生》、《黑暗榮耀》等作品的金恩淑作家重返浪漫喜劇領域的回歸之作，未播先熱。然而，劇中穿梭前世今生的敘事線索被部分觀眾評價為略顯松散。對此，金宇彬表示：“作品本身蘊含的故事情節極為豐富，出現此類看法實屬自然。無論觀眾持何種觀點，只要給予劇集關註並真誠反饋，我都深表感激。”自2011年憑借電視劇出道以來，金宇彬通過參演金恩淑作家2012年作品《紳士的品格》及2013年作品《繼承者們》等，逐步成長為頂級明星。此次是繼《繼承者們》後時隔十二年再度與金恩淑合作，金宇彬坦言：“我始終欣賞金恩淑作家獨特的幽默感。此次拍攝體驗令人珍惜，甚至心生‘不忍拍完’之感。”“若拍攝任務繁重，演員難免產生‘何時能完工’的焦慮，但本次創作卻讓我對每壹場戲都傾註珍惜之情。金恩淑作家長期關註我的表演歷程，這對角色塑造想必有所脾益。於我而言，整個拍攝過程如同獲得量身定制的劇本，既從容又愉悅。”由於此次飾演的是虛構角色“燈神”，金宇彬作為演員進行了深入探討。他闡釋道：“鑒於角色非人類的特質，我認為其外形裝扮、言語風格乃至反應模式均需突破常規。甚至通過調整體型以強化非人感，力求展現超凡氣質。”劇中融入了對金恩淑前作《黑暗榮耀》中文東恩、《繼承者們》中崔英道等角色的戲仿橋段。談及此，金宇彬透露：“這些場景堪稱金恩淑作家的獨到筆觸。原本文東恩的戲份曾在中期被刪除，經我電話溝通後得以重新拍攝。”從業十四載的金宇彬笑言：“如今在片場，除導演外，合作團隊大多比我年輕。”他感慨道：“現今肩負著身為前輩的示範職責，反不如昔日作為團隊最年輕成員時輕松。然而，對待本職工作的專註與努力從未改變。”金泰彥記者 beborn@donga.com