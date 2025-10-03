首位韓裔美國宇航員喬尼•金表示在太空無需洗衣

“在太空中，我們不洗衣服。與洗滌相比，丟棄衣服在成本方面更高效，因此在地面上會提前送來足夠在整個任務期間穿著的衣服。”首位韓裔美國宇航員喬尼•金（41歲）與韓國宇宙航空廳（KASA）廳長尹永彬等宇宙航空廳相關人員進行了特別采訪。韓國宇宙航空廳於2日表示，已於上月25日與在國際空間站（ISS）執行任務的宇航員喬尼•金進行了國內首次實時采訪。作為移民第二代的喬尼•金，雖因父親的家庭暴力等原因度過了不幸的童年，但克服了這些困難，加入了美國海軍。通過美軍教育支持項目，他在聖地亞哥大學主修數學，並畢業於哈佛大學醫學院。之後，他在海軍完成飛行員訓練，以1600比1的競爭率脫穎而出，被選為美國國家航空航天局（NASA）的宇航員。他於今年4月為執行NASA的國際空間站任務，搭乘俄羅斯聯盟號宇宙飛船前往太空，並將直至今年12月在國際空間站執行科學調查任務等，為期8個月。他還發送了祝福下月27日預定進行的“世界號（Nuri）”第四次發射的消息。喬尼•金表示：“當聽到韓國人為探索新領域而前進的消息時，作為韓裔美國人，我想壹定要說出這給予了我多大的鼓舞”，並傳達了祝賀消息。他對夢想成為宇航員的未來人才表示：“重要的不是失敗，而是失敗後如何重新站起以及采取何種行動”，並稱“希望他們具備懷揣希望向前邁進的堅韌”。采訪內容可在韓國宇宙航空廳官方YouTube頻道觀看。崔智媛記者 jwchoi@donga.com