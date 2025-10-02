警方以業務過失失火立案調查國家信息資源管理院火災

正在調查國家信息資源管理院機房火災的警方，已以業務過失失火嫌疑對4人立案，包括該院員工和施工人員。警方認爲火災很可能是在拆卸電池過程中因過失引發。大田警察廳1日表示，已對涉及火災的國信管理院現場管理人員1人、電池遷移施工人員2人、施工監理公司人員1人等總共4人立案。火災發生於9月26日國信管理院五層7-1機房內，上述人員當時正在進行不間斷電源鋰電池拆卸作業的現場。火災發生於拆卸過程中，共有96臺服務器被焚燬，551臺服務器運行一度中斷。截至前一天，警方共對12名證人進行了調查，包括5名現場人員，其中1人因燒傷住院的人員僅作了簡短面談，尚未正式調查。此前有懷疑稱火災可能因未切斷電池電源情況下進行拆卸作業所致。但警方當天表示：“所有證人均稱已切斷電源，電力使用記錄也確認了作業前主要電池斷路器已關閉。”不過，警方同時指出，由於相關斷路器有多個，需進一步鑑定和調查。警方還在確認電池是否完全放電、殘餘電力是否排除。警方還獲取了設置在五樓機房內外的25臺閉路電視影像。 但據悉，目前還沒有直接拍攝起火地點的視頻。據推測，最初起火的6個電池被送往國立科學調查研究院。其中1個感應到殘餘電流，經過穩定化處理後將進行精密鑑定。金兌泳 live@donga.com