韓國向“免簽證入境”的中國遊客退還附加稅，提供人工智能翻譯

從今天開始，中國團體遊客免簽證入境將正式開始。隨着韓國政府決定到明年6月30日爲止暫時允許3人以上的中國團體遊客免簽證入境，國內流通業界和整個旅遊產業對中國團體遊客的特殊期待越來越大。此次免籤政策與中國最大的節日國慶節（10月1日至7日）、中國國家主席習近平爲出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議時隔11年再次訪韓等相連接，預計將對擴大旅遊需求起到引爆劑的作用。據韓國觀光公社28日透露，來韓中國遊客在2016年達到807萬人次，但經過薩德和新冠疫情事態後，2020年至2022年3年間驟減至107萬人次。去年雖然比前一年有所增加，但僅爲2016年的一半水平，即460萬人。政府期待通過此次免簽證政策，吸引100萬名以上的中國遊客。今年1月中國遊客人數爲36.446萬人，今年7月爲60.2147萬人，呈逐漸增加的趨勢。旅遊業界和流通業界等正在全力迎接遊客。鑑於中國遊客不再像過去那樣以大型團體爲中心，而是以個別自由旅行和小規模消費爲主，旅遊趨勢發生了變化，韓國開始制定相應的戰略。主要免稅店和百貨商店引進了支付寶、微信支付、銀聯等中國人主要使用的簡便結算手段，提高結算便利性，還設置多國語言介紹、翻譯服務和人工智能翻譯臺，降低了語言障礙。新羅免稅店通過中國當地事務所和旅行社的合作，吸引首次停靠仁川港的中國船運公司天津東方國際郵輪的7.7萬噸級“夢想號”乘客團體訪問首爾等，致力於吸引團體遊客。BGF零售公司運營的CU超市與韓國觀光公社一起，以外國遊客爲對象，進行附加稅立即返還服務返現宣傳活動。這是無需事後退款程序，可以直接用扣除附加稅的金額結算的服務。GS25和7-Eleven爲用微信支付結算的顧客準備了打折優惠和優惠券贈送活動。政府和地方自治團體正在加速開發K食品、K文化體驗型內容。韓國觀光公社正在和中國旅行社共同開發連接“韓流體驗”“健康”“K美食之旅”的旅遊商品。此外，還計劃重新發掘以路線形式介紹K-POP（韓流歌舞音樂）、電視劇、拍攝地等韓流主題旅遊地的“主題型路線”。仁川開始利用威海-仁川港渡輪航線吸引中國遊客和開發旅遊商品。全羅南道正在準備結合南道飲食文化慶典和K-POP演出的旅遊項目，慶北正在準備與亞太組織領導人非正式會議相關的旅遊內容。流通業界相關人士表示：“這是繼新型疫情之後首次迎來的遊客特需，因此將擴大針對性優惠和服務，吸引遊客。”南惠貞記者 namduck2@donga.com