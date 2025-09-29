強大工科大學引領臺灣成為“機會之島”



9年前訪問中國臺灣時，多次聽到“鬼島”這壹陰森的說法。這是臺灣當地青年批評本島時使用的別稱。與當時韓國青年用“地獄朝鮮”批評現實的情況十分相似。審視臺灣的現實，這種說法不無道理。臺灣的經濟增長率在前壹年已降至1%左右，低增長的危機感日益加劇。失業率與韓國相似，約為3%。此外，由於與中國大陸對峙，政治不安定也像韓國的朝鮮風險壹樣增大。經濟和政治條件在許多方面都與韓國相似。



曾經與韓國相似的臺灣，最近正走上與韓國不同的道路。政治風險或許增大了，但經濟卻在迅猛增長。今年臺灣的人均GDP預計為3.8066萬美元（約5367萬韓元），將超越韓國（3.743萬美元）。去年臺灣股市的市價總額為2.332萬億美元，達到韓國（1.523萬億美元）的153%。



臺灣經濟的核心動力是半導體產業。在臺灣出口中，半導體約占40%。半導體產業甚至能保障受中國大陸威脅的臺灣安全。曾任美國副總統卡瑪拉•哈裏斯國家安全顧問的布魯金斯研究所研究員菲利普•戈登22日在美國外交專業雜誌《外交事務》投稿中寫道：“世界上沒有任何地方能替代臺灣頂尖企業生產的最尖端芯片”，“美國今後也將長期對臺灣安全保持持續關註。”



分析認為，掌控全球代工市場的臺灣的耀眼半導體飛躍源於優秀的工科大學。過去，畢業於美國工科大學的留學派回島引領了產業。甚至出現了“麻省理工學院是臺灣制造”的玩笑話。



但最近10多年來，臺灣集中培育本島工科大學，並著手擴大人才培養系統。從4年前開始，為應對未來工科人才短缺，還提出了長期戰略。2021年制定了《臺灣重點領域產學研合作及人才培養創新法》。根據此法，9所大學新設了半導體專業研究所。半導體、人工智能等核心領域的本科課程增加了10%，研究生課程增加了15%。過去只顧著送學生留學的工科大學，在政府支持下，積極吸引外國人才。曾經被稱為“鬼島”的地方，正轉變為“機會之島”。



工科教育的體質也在變化。臺灣的工科大學早已轉變為創業基地。被譽為臺灣名校的國立臺灣大學，10年前以打造“臺灣版矽谷”為目標，設立了D學院（設計學院）。在這裏，以工科學生為主力，進行創業訓練。教授們也常常兼任創業企業的代表。工科大學的創業人才雖然也進入半導體大企業，但評價認為，他們培育了強小企業，為受低增長恐懼困擾的臺灣經濟註入了活力。



在韓國，工科大學與企業聯手的合約學科也在增加，掛著“AI”招牌的課程像流行壹樣擴散。但聽說內實不足。有必要像臺灣壹樣進壹步加強產學研合作，政府應持有長期路線圖並支援預算。如果改變工科教育以符合時代，並為人才創業鋪平道路，那麽因偏重醫科大學而導致的其他社會問題也可能更容易解決。

