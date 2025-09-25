“特朗普激化世界紛爭和矛盾”……聯合國大會成爲聲討之地

“民主主義和主權不能妥協或讓步。”（巴西總統盧拉）“我不希望‘力量即是正義’的理論占主導地位。”（法國總統馬克龍）23日在美國紐約舉行的第80屆聯合國大會上，巴西、法國、土耳其、祕魯、印度尼西亞領導人一致批評美國總統特朗普。他們指責特朗普的“美國優先主義”政策、親以色列基調、試圖干涉他國內政等，將大會會場變成了一種“特朗普聲討場”。特朗普當天自誇“結束了7場戰爭”。而多國領導人批評特朗普“反而激化了全世界的紛爭和矛盾”。特別是，印尼總統普拉博沃發表演講強調巴勒斯坦和平，還不斷敲擊講臺。土耳其總統埃爾多安也拿出了因以色列空襲而成爲廢墟的巴勒斯坦加沙地區的照片，批評了特朗普。馬克龍似乎是在反駁特朗普主張的“聯合國無用論”，在演講中對聯合國的目的和歷史表示讚賞。● 盧拉、埃爾多安、普拉博沃集中批評特朗普在特朗普之前登上演講臺的盧拉當天對特朗普進行了“專門批評”。他在2023年10月的選舉中戰勝被稱爲“南美特朗普”的強硬保守派前總統博索納羅。巴西法院日前以不服選舉結果、密謀政變等罪名判處博索納羅27年有期徒刑。特朗普隨後將這一審判定性爲“獵巫”，並向巴西方面施壓，要求“釋放博索納羅”。他還對巴西大量進口中國大豆等產品，與中國密切接觸表示不滿，並徵收了50%的“炸彈關稅”。盧拉事實上正面怒懟特朗普。他說，“不能把對巴西政府和經濟採取單方面、恣意的措施正當化”，“我們向全世界的獨裁者志願生及其支持層表示，‘民主主義和主權不能妥協或讓步”。祕魯總統博魯阿爾特也贊同盧拉的主張：“干涉別國內政、破壞民主主義是嚴重的威脅。”伊斯蘭國家首腦強烈批評了特朗普高強度的親以色列政策。埃爾多安表示：“在加沙地帶，只有無辜市民和孩子面對擁有致命武器的（以色列）軍隊。”普拉博沃也表示：“在以色列承認巴勒斯坦爲國家的那一天，印度尼西亞也將正式承認以色列。”世界最大的伊斯蘭國印尼和以色列沒有外交關係。普拉博沃表示：“爲了加沙地帶的和平，已經做好了派遣2萬名維和部隊的準備。”他最後以希伯來語中“你好”的“沙洛姆”結束了演講。● 馬克龍：“只有加沙衝突結束，特朗普才能獲得諾貝爾獎”馬克龍則向美國施壓，要求特朗普第二屆政府帶頭結束以色列和巴勒斯坦哈馬斯的戰爭。特朗普當天就法國、英國等最近承認巴勒斯坦爲正式國家一事表示，“這是給哈馬斯的禮物”。馬克龍則呼籲，沒有人忘記哈馬斯在2023年10月7日對以色列發動了先發制人的襲擊，當時的襲擊也導致法國民衆死亡，但戰爭不應持續下去。他還貶低以色列用來持續戰爭的藉口“解散哈馬斯”，說“這沒有效果”。馬克龍在接受法國媒體BFM電視臺採訪時表示，“在目前情況下，能做些什麼的只有美國總統一人”，敦促特朗普第二屆政府停止向以色列提供武器援助。分析認爲，這是在批評特朗普，儘管他聲稱自己因解決全世界紛爭的功勞而應獲得諾貝爾和平獎，在加沙地帶紛爭中卻被以色列牽着鼻子走，表現出無法進行調解的姿態。聯合國祕書長古特雷斯當天也強調，當今世界“和平與戰爭、法與法、合作與矛盾交織在一起”。有評價認爲，這是在委婉地批評不顧停戰壓力繼續戰爭的以色列、俄羅斯和美國。金聖模 mo@donga.com