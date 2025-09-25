沒有先後的“E.N.D.”倡議，漸行漸遠的朝鮮無核化

韓國國家安保室長魏聖洛當地時間23日就李在明總統在聯合國大會主題演講中提出的“E.N.D.倡議”表示：“將通過南北（韓朝）對話、美朝對話，推進交流（Exchange）、關係正常化（Normalization）、無核化（Denuclearization）三要素（E.N.D.）相互推動的結構。”其核心要義是，爲使朝美關係成爲無核化的動力，在朝鮮棄核結束之前，也可以接受朝美建交等關係正常化。魏聖洛當天在美國紐約設立的新聞中心舉行的記者招待會上表示：“三要素之間沒有優先順序或先後關係。”意思是說，可以接受在沒有達成無核化協議的情況下美朝建立外交關係等實現關係正常化的方式。即，既然朝鮮國務委員長金正恩表示，如果把無核化排除在議題之外，就“沒有理由不能和美國總統特朗普面對面”溝通，韓國也可以支持沒有無核化的朝美對話。美國在六方會談上提出了無核化的最終補償，在新加坡首腦會談上以完全無核化和一攬子妥協的方式提議朝美關係正常化。李在明在23日結束演講後會見聯合國祕書長古特雷斯，說明了“E.N.D”構想，並囑咐說：“希望聯合國支持（韓朝）超越矛盾和對立，走向對話與合作。”但有人擔心，“E.N.D.構想”將與朝鮮無核化目標漸行漸遠。意思是說，如果允許朝鮮在棄核之前與美國建交，實際上會導致承認朝鮮爲覈保有國的結果。此前，李在明在接受英國廣播公司（BBC）採訪時，在被問及“是否會接受沒有承諾無核化的朝美協議”時曾表示：“可以接受特朗普-金正恩之間達成的朝鮮凍結生產而不是完全廢棄核武器的協議。”總統室相關人士就承認朝鮮核問題的爭議強調：“交流和關係正常化並不意味着承認朝鮮擁有核武器或放棄無核化。”美國國務院發言人當天表示：“美國重申朝鮮的完全無核化政策。”對此，國民力量黨24日就“E.N.D.倡議”批評稱：“將以容忍朝鮮擁核而告終。”該黨代表張東赫在臉書上主張：“即使傾盡一切（Everything），還是會一無所獲（Nothing），這是因朝鮮核問題導致韓半島毀滅（Die）的假和平構想。”紐約=朴勳相記者、李知雲記者 tigermask@donga.com、easy@donga.com