銷售商宣稱可避海關檢查 KT黑客設備七至十日內送達

“（我們掌握）可規避監管的特殊渠道。十年來銷售從未出過問題。”22日，當東亞日報采訪團隊詢問香港“偽基站”銷售商“能否避開韓國海關檢查入境”時，對方如此回應。偽基站正是近期“KT小額支付”案件中中國籍嫌疑人用於竊取KT用戶信息的設備，其外形為微型基站。該銷售商甚至向記者展示了銷往韓國的交易記錄，聲稱“七至十日內即可送達韓國”。當前韓國接連發生KT小額支付案件、SK電訊與樂天信用卡黑客事件等個人信息泄露事故。22日至23日東亞日報核查中國在線網站發現，類似案件中使用的微型基站設備仍在公然流通。這些可能被用於黑客攻擊的設備不僅存在於需特定瀏覽器訪問的“暗網”，在普通網絡空間也以至少1萬美元（約1393萬韓元）的價格公開交易。銷售商宣傳該設備可強制捕捉周邊5公裏範圍內的手機信號，竊取終端信息。中國早在十余年前就已出現利用微型基站的犯罪案件。專家警告此類設備完全可能在韓國投入使用。韓國科學技術院計算機科學系教授姜民錫（音）表示：“經簡單調試即可在韓國運行，亟需加強安全管控。”除微型基站外，暗網上還盛行著可輕松使用的“黑客工具”及黑客代練服務，引發“韓國正淪為黑客樂園”的憂慮。鄭瑞英記者、李秀研記者 cero@donga.com、lotus@donga.com