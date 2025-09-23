“柯克是殉教者”……一場宗教和政治交織在一起的追悼儀式

“他是美國自由的‘殉教者’。”當地時間21日，在美國亞利桑那州格蘭代爾的“州立農場體育場”舉行了青年保守活動人士、“轉折點美國”負責人查理·柯克的追悼儀式。美國總統特朗普介紹了10日被殺的柯克的生平，稱他爲“殉教者”和“傳道者”。在特朗普演講的時候，許多人手緊緊合在一起，輕輕閉上眼睛，作出彷彿在聽宗教領袖說教的姿勢。另外，73000多名參加活動的人中間還歡呼着喊着“美國”和“柯克”等。追悼儀式從當地時間上午11時開始，持續約5個小時，似乎是爲了特朗普的強硬支持層“讓美國再次偉大”而舉辦的一種宗教活動。副總統萬斯、國務卿魯比奧、國防部長赫格塞思、白宮辦公廳主任蘇茜·懷爾斯、總統高級顧問史蒂夫·米勒等特朗普政府核心人士全體出動悼念柯克。最後登場的特朗普表示：“偉大的傳道者（柯克）現在已經是不朽的存在。必須戰鬥。這就是拯救我們國家。”攻擊對象是自己指認的暗殺柯克的幕後主使激進左派。他還聲稱：“激進主義者和（進步）媒體的同盟想讓查理保持沉默。”持強硬的“讓美國再次偉大”立場的米勒把和進步陣營的鬥爭定性爲“善與惡的對決”，預告了“剷除左派”的總攻勢。此次追悼儀式被認爲是“讓美國再次偉大”團隊超越政治團結，進入共享文化和宗教信仰階段的象徵性場面。《紐約時報》指出：“這是展示特朗普第二期時代的保守基督教和共和黨是多麼密切的瞬間。”申晋宇 niceshin@donga.com