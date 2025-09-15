“內亂共犯”“自作自受”……執政黨對司法機構的施壓過分了



共同民主黨代表鄭清來13日就司法機構反對增加大法官人數等執政黨司法改革案表示：“都是自作自受。特別是大法院院長曹喜大。”該黨還指責曹喜大和負責內亂事件的審判長池貴淵是“內亂共犯”“這樣的人說司法機構獨立是令人哭笑不得的事情”等。12日召開的全國法院院長會議臨時會議強調“保障司法機構獨立”，並表明“司法機構必須參與司法改革討論”的立場，執政黨隨後開始全方位向司法機構施壓。



這是法院院長們自2022年討論新冠疫情對策後，時隔3年零6個月再次召開臨時會議。各級法院審判長等42人經過7個半小時的馬拉松會議，提出對司法改革案的擔憂，可能是因爲認識到事關重大和緊迫。共同民主黨提出的“五大司法改革案”的核心——增加大法官人數，是在李在明總統任期內將大法官從目前的14名增加到26-30名。改革案還包括新設由國會等推薦的人士組成的法官評估委員會，負責對法官的評價的方案、大法官推薦委員會的構成多樣化、擴大下級法院判決書公開範圍、事前審查扣押搜查令等。這些都是對司法機構的作用產生重大影響的敏感問題。



因此，司法機構參與討論是理所當然的。歷屆主要司法改革都是在政府和朝野政治圈以及司法機構參與的情況下進行的。但是，正如法院行政處長千大燁表示“目前是正在進行破例性程序的非常時期”，此次執政黨單方面推進，對司法機構的意見充耳不聞。司法機構解釋說，僅就大法官增加名額問題而言，法院對短期內大幅增加的憂慮也不少，而且隨着中堅法官調任爲輔佐大法官的審判研究官，一審和二審法院的負擔加重，有必要制定對策。要想阻止由此產生的副作用，有必要對大法官的擴編規模和時間進行充分的討論。



儘管如此，共同民主黨還是制定了“中秋前完成司法改革”的時間表，以“司法機構只是改革的對象，沒有資格參與討論”的方式進行逼迫。其宗旨是無視司法機構的意見，以速度戰強行立法。司法改革的最終目的是通過更迅速、更公正的審判提高司法服務質量。不得不問執政黨是不是忘記了這一點。

