學校成了“黑色企業”……夢想“不當教師”的年輕教師們



20多歲的A某在京畿道擔任教師，最近寫了辭職書，開始註冊會計師考試學習。雖然A某從小就夢想成爲一名教師，但學校是僅憑使命感難以堅持下去的地方。教師飽受家長們大大小小的民怨折磨，心裏一直產生疑問，就算我帶着信念教導孩子，如果真的出現問題，學校是否會保護我?



B某也改變了職業道路，辭去首都地區小學教師職務，正在申請報考今年下半年的企業公開招聘。據稱，在被聘爲教師的第二年，發生了瑞草二小教師死亡事件，同事們的士氣大減。雖然當初是相比收入更看重名譽而選擇了教師職業，但在感受到與進入企業的高中朋友的薪資差距後，覺得要趁早尋找新的道路。



教育部統計資料顯示，中途退休的教師人數從2020年的6704名增加到了去年的7988名。像A某和B某的事例一樣，工齡不到5年的退休教師同期從290名增至380名，增加率爲31%。退休教師中低資歷的比率呈持續增加的趨勢。



曾是穩定工作象徵的大韓民國學校，爲什麼淪落爲對年輕教師意味着低工資和不合理勞動的“黑色企業”呢? 教師們放棄終身工作的原因是惡性民怨和過度的行政業務、相比之下工資較低等的綜合作用。



因爲在拍班級集體照時讓孩子站在討厭的朋友旁邊，因爲不讓孩子用手機，而被家長抗議是再平常不過的事情。如在午餐時間孩子衣服上沾上食物，就會接到把衣服洗後再送來的要求，或者一夜之間收到數十、數百條充滿憤怒的投訴信息。



2023年瑞草二小教師死亡事件發生，所謂“教權四法”獲得通過，但一線教師們感覺變化不大。雖然說是要新成立投訴應對小組，但第一輪投訴仍集中在一線教師身上，只是讓本人覺得麻煩，而且教師們反正也不期待能得到解決，因此都不願意去教權保護委員會處理。



教師工會聯盟今年4月以全國4068名教師爲對象進行的調查中，46.8%的應答者表示，最近一年內因惡性投訴，教育活動受到了侵害。有25年經驗的教師C某強調：“高水平的公共教育是教師和學生、家長組成‘一個團隊’共同創造的。如果教師成爲迴避的職業，其損失最終會由學生承擔。”



上個月底，首爾教育大學舉行了引人注目的活動。在美國弗吉尼亞州費爾法克斯教育廳舉行了韓國教師招聘說明會。該地區被認爲是華盛頓附近的著名學區，爲了解決師資不足和確保多樣性，正在運營“聘任教師項目”，積極從美國以外引進優秀教師。去年以示範項目的形式選拔了10名韓國小學教師，在當地被評爲專業性和教育能力突出。只要學校給年輕有爲的教師留下有如“黑色企業”的工作崗位，教育界就不可能不發生動搖學界和產業界的海外人才流失事件。

