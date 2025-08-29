禹元植受邀出席中國閱兵式，有可能與金正恩碰面

包括朝鮮國務委員會委員長金正恩、俄羅斯總統普京在內的26個國家的領導人將參加9月3日在中國北京舉行的“中國抗日戰爭80週年閱兵式”。中國政府28日公佈了參加閱兵式的海外首腦名單，最先點名的是普京。金正恩的名字第二個被點名。有分析認爲，這種點名是從目前中國在外交上最重視的兩國領導人開始的。此外，越南、老撾、印度尼西亞、馬來西亞等東南亞國家，哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、土庫曼斯坦等中亞國家的首腦也將出席。韓國國會議長禹元植和美國、英國、法國等西方國家的政府高層人士也將參加。韓國方面，中國向李在明總統表示了邀請意向，但韓國最終決定由國家禮賓排名第二的國會議長禹元植代替總統李在明出席。俄羅斯克裏姆林宮（總統室）確認了普京將從8月31日到9月3日訪華，並公開了詳細日程。除閱兵式外，普京還將出席31日在天津舉行的上海合作組織首腦會議。此外，他還計劃與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。金正恩的具體日程沒有公開。但北京外交界預測，金正恩訪華期間，可能會與習近平主席舉行雙邊會談，還有可能舉行朝中俄首腦會談。還有人關注禹元植和金正恩是否在閱兵式上見面。如果兩人見面，將成爲李在明政府上臺後南北（韓朝）最高層人士第一次見面的場合。但也有分析認爲，在朝鮮表示絕對不會與韓國進行對話的情況下，中方很有可能事先調整座位安排等，以免金正恩和禹元植照面。2015年中國抗日戰爭70週年活動時，時任韓國總統朴槿惠和朝鮮勞動黨中央書記崔龍海也一同參加了閱兵式，但兩人沒有機會相遇。此外，決定8月31日訪華的印度總理莫迪沒有包括在閱兵式參加者名單中。有分析認爲，雖然以去年11月舉行的中印首腦會談爲契機，兩國關係有所改善，但印度不願意作爲陪襯參加爭奪全球南方引領國的中國活動。金喆仲 tnf@donga.com