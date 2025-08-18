力量薄弱的烏克蘭陷入困境 特朗普與普京商討出讓領土

美國總統唐納德•特朗普和俄羅斯總統弗拉基米爾•普京於15日（當地時間）在美國阿拉斯加州安克雷奇的美軍基地舉行首腦會談，但未能就烏克蘭戰爭結束等事宜達成協議。有分析認為，兩位領導人在圍繞結束戰爭的議題上未能達成具體協議。不過，《紐約時報》等媒體報道稱，普京總統提議“如果烏克蘭完全放棄東部頓涅茨克州和盧甘斯克州，就將凍結當前戰線並停止攻擊”，特朗普總統已將此提議轉達給歐洲領導人。在排除因俄羅斯入侵而喪失約20%領土的烏克蘭的情況下舉行的此次會談中，領土調整的討論在美俄之間單方面進行。另壹方面，據悉並未提及對俄羅斯的追加制裁等事宜。有評價認為，在“力量邏輯”主導的冷酷國際社會現實中，烏克蘭的孤立處境再次得到確認。有觀點提出，在18日於美國華盛頓白宮舉行的特朗普總統與烏克蘭總統弗拉基米爾•澤連斯基之間的首腦會談中，特朗普總統有可能以結束戰爭與和平為由，施壓要求烏克蘭出讓領土等。美俄首腦在15日會談後舉行了約10分鐘的聯合記者會，僅表示“進行了建設性對話”，未公布具體協議內容。特朗普總統在會談後於“真實社交”平臺上表示：“結束戰爭的最佳方法不是走向不會被遵守的‘休戰協定’，而是直接邁向‘和平協定（Peace Agreement）’。”對此有批評指出，此舉是為俄羅斯對烏克蘭發動攻擊爭取時間。澤連斯基總統16日表達了復雜心情，稱“俄羅斯此前壹直無視許多休戰要求，甚至尚未決定何時停止殺戮”。華盛頓=申振宇 常駐記者、巴黎=劉根亨 常駐記者 niceshin@donga.com、noel@donga.com