【專欄】如果只遵從強硬派黨員的意願，爲什麼要領取政黨國庫補貼？

“只關注黨員”的政治成了汝矣島的常數。共同民主黨代表鄭清來是代表性的“心向黨員”政治家。得到強硬派黨員們全力支持，他在接受代表的演講中表示：“將把黨員的意願奉爲天意。黨的決策將詢問黨員的意願，按照黨員的意願決定。”正如預告的那樣，鄭清來展現出的是隻要有黨員的支持就不會在意“執政黨代表”這一定語的行動。對於因涉嫌“對助理耍威風”而在女性家庭部部長候選人中落馬的姜仙佑議員，他稱其“英語說得像翻譯一樣好”，留任她爲黨的國際委員長。他還向國民力量黨高呼，“應該解散10次、100次”。李在明總統雖然表示“要成爲所有人的總統”，但似乎認爲這是總統的職責，不是他執政黨代表的職責。只看強硬派黨員從事政治，國民力量黨也是如此。在黨代表選舉競爭中被評價爲領先的兩名候選人金文洙和張東赫公開提出了符合強硬黨員口味的口號。聲稱可以讓尹錫悅前總統再次入黨，就全漢吉的爭議質問“有什麼問題嗎?”難道是認爲中立層和少壯黨員已經脫離了國民力量黨，根本不看民心的臉色。今年，國家分別向這兩個政黨撥付超過200億韓元的經常性補貼，供其用作運營費用。此外還有6月3日總統選舉補貼（共同民主黨256億韓元，國民力量黨242億韓元）和選舉費用報銷（共同民主黨447億韓元，國民力量黨440億韓元）。從2001年起到去年爲止，這樣支付的國庫補貼超過了1.5萬億韓元。韓國在憲法中明確規定“國家對政黨運營的資金補助”，在經濟合作與發展組織成員國中，只有希臘、墨西哥、土耳其在憲法中有類似的規定。該條款是1980年全斗煥新軍部勢力制定的。大部分人認爲，這是沒有正統性的政權爲了更容易控制政黨而制定的。無論其最初背景如何，或許因條款令人滿意，國會議員在1987年修訂憲法時將其原封不動地保留了下來。在法律上明確規定反映選民人數的政黨國庫補貼要列入預算，是從1989年政治資金法修訂案開始的。從當時國會內務委員會會議記錄來看，對於用政府預算支援政黨的名分，是這樣解釋的：“宗旨是政黨收集國民的輿論，確保政策方案的正常活動。”當然，即使沒有憲法條款，也有很多國家通過法律規定向政黨提供補貼。但是，只限於選舉費用的報銷或國庫補貼不能多於黨費的方式加以限制。相反，韓國是以“收集民意”爲名，進行經常性補貼、選舉補貼、選舉費用報銷等多重支援。巨大的兩黨至今爲止用國民的稅金擴大規模，形成了令新的政治勢力無法進入的既得權。由於兩黨格局如此形成，大部分國民即使討厭只關注“死忠女粉”的共同民主黨和只關注“馬路右派”的國民力量黨，也只能忍氣吞聲地二選一。但兩個卡特爾政黨卻宣佈，現在連普通國民的眼色都不看了。如果夢想是隻追隨黨員的政治，就應該宣佈放棄領取國庫補貼，只用黨費運營黨。這難道不是對“非黨員”國民的最低限度的禮儀嗎?金埈馹 jikim@donga.com