“金建希家族門”的襄助者們



總統夫婦的言行從未像尹錫悅政府時期那樣赤裸裸地被外界所知。例如，總統夫人金建希具體表現出了對高層公務員候選人的好惡之評。此外還有（總統）辦公室決定的人事安排在總統下班後被推翻的說法。隨着這些的積累，最終形成了“推翻總統決定”的真正權力序列故事。不僅是總統室，在官界甚至發生了公然稱呼金建希爲比總統更靠前的“VIP零號”的荒唐事情，但從沒聽到過誰出面制止的話。



檢察機關對金建希的調查表明，她作爲總統夫人，並不是一個建言者，而是超乎其上。總統在職期間除了發動內亂罪和製造外患罪之外，還有不追溯特權。但總統夫人和普通國民一樣，一旦被提出疑惑，也應該先接受調查，不管是違法還是無嫌疑，必須履行程序，得出最終結論，這是理所當然的。但金建希在上屆政府中卻像總統一樣成爲了例外對象。着手調查的例外導致了程序上的例外等更大的特惠。與是否有嫌疑無關，如果早早地通過調查受到牽制，那麼金建希也就不會再有隨之而來的的禁足反省了。



真正嚴重的，是金建希不僅僅是迴避調查或拒絕調查。爲了有利於金建希，甚至改變了調查指揮體系。如果沒有總統的批准，這是不可能有的措施。最具代表性的是，去年5月突然更換了提出應以操縱德國汽車股價嫌疑事件的嫌疑人身份面對面調查金建希的首爾中央地方檢察廳長。新領導層瞞着檢察總長在警衛處大樓對金建希進行訪問調查後，決定不予起訴。當時，檢察總長反駁稱，“哪怕法律之上只有一個人，民主共和國就會崩潰”，從金建希的立場來看，實際上也可以看作是像律師團一樣利用了首爾中央地方檢察廳。回想起來，這無異於檢方爲了金建希而安排的“故意調查失敗”。



尹錫悅總統在任期間曾三次否絕金建希特檢法。主要理由是婚前疑惑或並非權力型腐敗。但隨着戒嚴後政權提前更迭，金建希現在落入了不僅因爲股價操縱嫌疑，還因爲收受名牌、各種介入人事及公推等至少16個嫌疑接受調查的境地。調查對象不僅是金建希夫婦，還有金建希的母親、母親的同事、金建希的哥哥、其哥哥的岳母等，事實上已經擴大到“金建希家族”。不管在誰看來，疑惑的構圖都接近權力型腐敗。



如果金建希不拒絕金建希特檢組的到案要求，她將於6日首次站在調查機關的拍照線上。有分析認爲，金建希的行爲不僅導致現在野黨在選舉中接連慘敗，而且還是戒嚴的引爆器。至少在尹錫悅還是當選總統身份時，或者再晚在更換檢察機關調查組之前，如能主動要求進行調查，情況也會大爲不同。



金建希失去對權力的警戒心，將特權意識視爲理所當然，她的責任最大。但是養成“金建希家族”的特權意識並提供幫助的是檢察機關。沒有一名檢察官表示要按原則進行調查，也沒有人出面查明在外面傳揚甚廣的他們的疑惑。正因如此，爲了及時進行實權監視和調查，消除障礙，必要時調查機關之間要雙重、三重地相互牽制和競爭，這纔是今後調整調查機關的核心。

