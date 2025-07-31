人間無處攀登，許永浩升天堂

曾創下全球首位登頂七大洲最高峰並抵達南北兩極、珠穆朗瑪峰等三極點紀錄的登山家許永浩隊長，於29日與世長辭，享年71歲。1954年出生於忠清北道堤川的故人，去年12月確診膽管癌後持續與病魔抗爭，終告不治。畢業於堤川高中、清州大學及高麗大學研究生院的故人，1982年通過登頂喜馬拉雅山脈馬卡魯峰（海拔8463米）正式開啟登山生涯。次年，他獨自征服登山界稱為“死亡之峰”的馬納斯魯峰（8163米）；1987年12月22日更繼高相敦隊長（1948-1979年）之後，成為韓國第二位站上珠穆朗瑪峰（8848米）之巔的登山家。許隊長亦是首位在冬季登頂珠峰的韓國人。權威探險網站“探險家網站”指出：”截至2023年登頂珠峰者累計達12015人，其中冬季登頂者僅15人。珠峰冬季攀登史，其艱難遠超統計數據所示。”許隊長對珠峰的摯愛歷久彌堅。2010年送別夫人後，他曾攜子許載碩（41歲）同攀珠峰。許載碩當時受訪坦言：“母親飽受五年病痛離世後，我渴望在承載家族初次旅行記憶之地為她送行。”2017年5月，時年63歲的許隊長再度登頂珠峰，創下韓國最高齡登頂紀錄，並保持國內登頂珠峰最多次（6次）的紀錄。許隊長揚名國際始於1995年，他成為全球第三位成功抵達地球三大極點的探險家。其足跡更遍及：南美洲阿空加瓜峰（6960米）、北美洲麥金利山（6194米）、非洲乞力馬紮羅山（5895米）、大洋洲查亞峰（4884米）、歐洲厄爾布魯士峰（5642米）及南極洲文森峰（5140米），成就七大洲最高峰全制霸偉業。韓國政府於1996年授予其體育勛章最高榮譽——青龍章。此前故人還獲頒：1982年麒麟章、1988年巨象章、1991年猛虎章。為實現少時的飛行夢想，許隊長1998年考取超輕型飛機駕駛執照。2008年4月成功挑戰驪州至濟州1000公裏單人飛行；2011年更駕駛超輕型飛機從故鄉忠北堤川機場出發，穿越國土東端（獨島）、南端（馬羅島）、西端（可居島），完成1800公裏環疆單人飛行。故人的靈堂設於首爾漢陽大學醫院，出殯儀式定於8月1日上午10時40分舉行。電話：02-2290-9442金正勛記者 hun@donga.com