趙賢珠女子200米自由泳刷新韓國紀錄 晉級世錦賽半決賽

趙賢珠（25歲）在世界遊泳錦標賽女子200米自由泳項目中刷新了韓國紀錄。趙賢珠於29日在新加坡世界遊泳錦標賽賽場舉行的2025世界遊泳聯盟世界錦標賽遊泳項目女子200米自由泳預賽中，以1分58秒10的成績刷新了韓國紀錄。趙賢珠憑借這壹成績在預賽第5組排名第7位，在全部46名選手中位列第15位，也獲得了授予前16名的半決賽入場券。此前女子200米自由泳韓國紀錄是由同屬慶北道廳的前輩金瑞英（31歲）在2019年3月3日遊泳國家代表第壹次選拔賽上創下的1分58秒41。去年10月在仁川遊泳世界杯第二站比賽女子200米自由泳中創下25米短池韓國紀錄（1分56秒38）的趙賢珠，在約6年5個月後，也擁有了長池（50米）韓國紀錄。這是本屆大賽誕生的首個韓國新紀錄。趙賢珠賽後通過大韓遊泳聯盟表示：“（金）瑞英姐姐表達了熱烈祝賀，說‘激動得流淚了’。她還給了我很多建議，讓我在半決賽時更自信地去遊，真的很感謝姐姐。”金瑞英此次未參賽，目前停留在加拿大多倫多進行個人訓練。趙賢珠在蔚山月峰小學二年級時開始遊泳，2014年在大賢中學時期，年僅13歲便佩戴太極徽章出戰仁川亞運會，以8分42秒31的成績創下自由泳800米韓國紀錄。同年在8月舉行的第33屆總統杯全國遊泳錦標賽自由泳400米比賽中，她也以4分13秒20的成績刷新韓國紀錄，成為韓國女子遊泳的希望之星。趙賢珠在個人生涯第四次參加世界遊泳錦標賽之際，首次實現了晉級半決賽的壯舉。在首次參賽的2015年俄羅斯喀山大賽中，她在自由泳400米和800米項目上分別以第26位和第32位結束比賽。在2019年韓國光州舉行的世界遊泳錦標賽女子200米自由泳中，她獲得第32位。2022年匈牙利布達佩斯大賽時，她僅參加了女子4x200米自由泳接力團體賽。趙賢珠表示：“刷新韓國紀錄是我的目標，能在國際大賽中以好成績晉級半決賽，雖然感覺不太真實，但心情很好。”創下韓國紀錄的趙賢珠將從大韓遊泳聯盟獲得100萬韓元的獎金。趙英宇記者 jero@donga.com