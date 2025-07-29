音樂綜藝轉戰YouTube平臺 歌手冠名頻道人氣爆棚

“第二代偶像組合有種直擊心靈的東西。”這是今年迎來出道20周年的偶像組合Super Junior本月15日出演的YouTube頻道Dingo Music《Killing Voice》視頻下的留言。Super Junior在該視頻中，從2009年發行的最大熱曲《Sorry, Sorry》開始，到《Mr. Simple》、《Rokkugo》、《Miracle》、《U》，直至本月8日發行的正規12輯主打歌《Express Mode》，連續演唱了跨越過去20年的18首熱門歌曲精華片段。截至28日，該視頻的播放量已達328萬次。觀眾們在評論區留下諸如“25分鐘竟如此短暫”、“下次請制作壹小時版本”、“現場演唱實力之強令人驚嘆”等好評。●音樂綜藝“中心轉移”至YouTube近期，音樂綜藝的平臺與形式均在發生變化。過去，以脫口秀為主的深夜電視音樂節目是主流。即便是2000年代後期，韓國廣播公司（KBS）第2頻道《柳熙烈的寫生簿》、文化廣播公司（MBC）《音樂綜藝 La La La》、首爾廣播公司（SBS）《金廷恩的巧克力》等三大電視臺均制作過此類形式的音樂綜藝，但如今僅KBS第2頻道的《The Seasons》維持命脈。取而代之的是，YouTube等社交媒體上湧現出多樣的音樂內容。《Killing Voice》是歌手僅演唱自己熱門歌曲中“最精彩片段（Killing Part）”的音樂綜藝。雖無特別道具，僅有壹支麥克風，但可在20分鐘左右的時間裏欣賞其代表作的現場演唱。該節目始於2019年，如今回歸的主要藝人出演者不在少數。歌手IU（李知恩）出演的視頻累計播放量達6998萬次，歌手成始境（6959萬次）、組合SEVENTEEN（6421萬次）、組合MAMAMOO（5294萬次）、歌手泰研（金泰研）出演的節目（4949萬次）也廣受歡迎。近期，由歌手們運營的個人音樂綜藝也頗為引人註目。成始境的《要唱了》、IU的《Palette》等節目，憑借展現藝人獨特的感性與音樂世界而獲得人氣。由於是知名藝人親自主持，因此邀請重量級嘉賓出演的情況也屢見不鮮。歌手李茂珍的《Limousine Service》最初是以YouTube節目形式起步，後發展至在電視臺常規編播。K-POP藝人也會出演海外YouTube音樂綜藝。以“One Take Live”（壹鏡到底現場）方式展現歌手實力的日本YouTube頻道《The First Take》中，曾有組合Aespa、IVE、Stray Kids等出演。大眾文化評論家金憲植（音）分析稱：“隨著以表演為主的K-POP成為主流，沉靜的深夜音樂節目減少，更為自由的節目形式正在YouTube上出現”，“歌手們得以在電視節目出演之外，通過多種渠道構建粉絲群體與影響力。”大眾文化評論家鄭德賢解釋道：“在社交媒體綜藝中，可以深入享受符合個人喜好的音樂類型，多樣性正在擴展。”●電視臺也開發新形式電視臺也在試驗新形式。上月20日首播的有線頻道Mnet《Live Wire》采用了出演者指名下壹組藝人的接龍式結構。基於藝人的“粉絲心”或緣分而連接的舞臺接連上演，創造出難以預測的協同效應。在近期播出的節目中，經歌手李燦赫指名出演的樂隊YB（尹道賢樂隊）打造了合作舞臺《Panorama》。負責節目導演的申宥善（音）PD表示：“我們認為通過這種形式，可以用‘有故事性的舞臺’、‘真誠的對話’實現差異化”，“在藝人親自創作內容的時代，為了抓住觀眾，不得不進行更激烈的思考。”史智媛記者 4g1@donga.com