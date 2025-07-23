無人機司令爲了隱瞞向平壤派遣無人機而僞造文件……怕的是什麼?



據說，無人機作戰司令部去年10月在派往平壤的一架無人機墜毀後，爲了隱瞞行動事實，編制了虛假報告，稱一架無人機在國內進行飛行訓練時墜落燒燬。去年12月3日緊急戒嚴後，尹錫悅總統爲誘導與朝鮮發生衝突、以此作爲戒嚴的理由而展開派無人機前往平壤行動的疑惑浮出水面後，爲了否認這一說法，無人機司令部還虛報無人機數字來對賬庫存。朝鮮曾公開過機體照片，稱其爲去年10月墜毀的韓國軍無人機。



據悉，軍方人士向特檢組陳述說，在製作虛假報告時，包括無人機司令金龍大在內的上級下達了指示。此前，對於平壤無人機行動，出現了“從金司令那裏聽說是‘V（尹錫悅）’指示”的現役軍官錄音，還有人陳述稱，“朝鮮公佈無人機的敵對性聲明後，V非常開心，金司令又讓我做”。特別是韓國軍方向朝鮮集中派遣無人機的去年10月、11月，正是因明太均疑惑和收受名牌包等國會通過金建希特檢法、尹錫悅動用否決權阻止的時候。



金龍大否認“V”指示的嫌疑，並聲稱制作虛假報告“因爲是祕密作戰，所以不可避免”。但如果是合法行動，就不應該僞造文件，而應該按照程序製作祕密文件。還存在越過指揮系統直接與龍山進行交易的情況。據悉，金龍大去年6月與時任警衛處長金龍顯討論無人機行動，併爲實行這一行動成立了由少數人組成的“謀劃小組”。此外，直到去年9月金龍顯出任國防部長後，無人機司令部才向正式指揮系統聯合參謀本部進行了報告。還有人陳述，軍方內部曾有人警告，由於定位系統干擾問題，無人機可能會墜落，但上層堅持派無人機飛往平壤，如果是正常行動，有什麼理由要如此強行呢?



無人機冒着與朝鮮發生武力衝突的危險潛入朝鮮，如果沒有軍隊統帥的指示或批准，是不可能的事情。雖然關注行動過程的部下們紛紛作證，但不知道金龍大出於害怕什麼，一直對幕後主使保持沉默。充滿疑問的無人機入朝行動是暴露尹錫悅用來宣佈戒嚴這一真正動機的重大事件。特檢組必須徹底查明，到底是在誰的指示下發生了如此魯莽又危險的軍事行動。





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