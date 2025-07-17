從美國流入韓國的人才數量佔第一位…… 吸引韓國流失人才最多的國家是中國

據調查，人才流入韓國最多的國家是美國、印度、日本。從韓國流向中國的人才是中國流入韓國的人才的約4.7倍。韓國科學技術信息研究院16日表示，以數據爲基礎，對有涉韓履歷的研究人員的國內外移動路徑和活動類型進行分析，發佈了《數據洞察》報告。該研究院通過與荷蘭萊頓大學科學技術學研究所的共同研究，以2005年到2021年的數據爲基礎，分析了17.7031萬名涉韓研究人員和他們的112.5674萬篇論文。分析涉韓研究人員全球移動趨勢的結果顯示，人才流入韓國最多的國家依次是美國、印度、日本。雖然從美國流入的人很多，但從韓國流出美國的人才也很多，流入比重爲64.8%，流出比重爲35.2%。印度的流入比重爲77.1%，日本爲74.9%，也是流入韓國的人才比從韓國流出的人才多。相反，從中國的情況來看，從韓國流出的人才比重爲82.6%，流入的比重爲17.4%，流出的人員是流入人員的4.7倍。越南、巴基斯坦從韓國流出的比重分別爲88.7%和74%，也屬於較高的國家。韓國科學技術信息研究院在報告中指出，涉韓研究人員的近一半在一個機關的研究活動年限大體上在4年以下。全體研究人員中有49.6%是2-4年內的短期活動者，在一個機構工作10年的研究人員僅佔全體的17.3%。該研究院表示，“經確認，活動年限越長，論文生產效率就越高”，要求採取能夠誘導長期研究活動的政策應對。崔智瑗記者 jwchoi@donga.com