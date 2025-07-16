孫興慜在熱刺展開季前訓練 轉會傳聞中展露笑容

身陷轉會傳聞的孫興慜（33歲）已在現所屬俱樂部托特納姆熱刺足球俱樂部開始了季前訓練。英格蘭足球超級聯賽（英超）托特納姆熱刺足球俱樂部15日在其官方照片墻（Instagram）賬號上發布了多張球隊在英國倫敦“熱刺之路”（托特納姆熱刺足球俱樂部訓練場）進行訓練的照片。其中包含了在韓國休假後近期歸隊的孫興慜面帶笑容在球場上奔跑的照片。托特納姆熱刺足球俱樂部此前已於12日通過照片墻傳達了孫興慜歸隊的消息，並配文“歡迎回來，孫尼（孫興慜的昵稱）！”在孫興慜生日的8日，俱樂部也發布了祝賀貼文。托特納姆熱刺隊將孫興慜作為下賽季客場球衣模特等舉措，表明其仍在積極開展圍繞孫興慜的營銷活動。然而，孫興慜與托特納姆熱刺足球俱樂部的同行能持續多久仍是未知數。《足球內幕》等英國足球媒體紛紛報道稱，托特納姆熱刺隊極有可能在今年夏天將孫興慜送往其他球隊，原因在於孫興慜面臨“年齡曲線”（指因年齡增長導致競技狀態下滑）的可能性很大。沙特阿拉伯的利雅得勝利足球俱樂部、美國的洛杉磯足球俱樂部、土耳其的費內巴切足球俱樂部等球隊被提及為孫興慜的潛在下家。孫興慜與托特納姆熱刺足球俱樂部的合同將於明年6月到期。若孫興慜未續約而以自由球員身份離隊，托特納姆熱刺隊將無法獲得任何轉會費。有分析認為，以“鐵公雞”作風聞名的俱樂部主席丹尼爾•列維（63歲）不會放棄收取孫興慜的轉會費。若孫興慜轉會成功，托特納姆熱刺隊可將豐厚的轉會費用於引進其他球員。孫興慜在隊內的地位亦不如往昔。托特納姆熱刺足球俱樂部上月任命托馬斯•弗蘭克（52歲）為新任主教練。11日，俱樂部啟動了陣容重組工作，引進了與孫興慜同樣司職左邊鋒的穆罕默德•庫杜斯（25歲）。外界關註弗蘭克新任主教練是否會在18日對陣雷丁的季前首場比賽前壹天舉行的新聞發布會上談及孫興慜的未來。將於下月訪韓的托特納姆熱刺足球俱樂部，定於3日在首爾世界杯體育場與紐卡斯爾聯足球俱樂部進行季前友誼賽（2025 Coupangplay系列賽）。因此，孫興慜的去向很可能在此之後才會確定。英國廣播公司（BBC）報道稱：“孫興慜已確定將參加托特納姆熱刺隊亞洲行期間的眾多活動。托特納姆熱刺隊已承諾（與友誼賽主辦方）履行此安排。”據悉，若孫興慜缺席亞洲行，托特納姆熱刺隊需支付數十億韓元的違約金。同隊的梁民革（19歲）也在結束租借生涯後回歸托特納姆熱刺足球俱樂部，投入季前訓練。梁民革於去年12月離開韓國職業足球K1聯賽（頂級）球隊江原足球俱樂部加盟托特納姆熱刺隊，但未能在英超賽場獲得出場機會，隨後被租借至英格蘭足球冠軍聯賽（英冠）的女王公園巡遊者足球俱樂部。上賽季，他在英冠聯賽出場14次，攻入2球。若梁民革在“生存競爭”中勝出，得以進入托特納姆熱刺足球俱樂部壹線隊名單，且孫興慜留隊，下賽季兩人或將實現“同場競技”。梁民革在近期發布的托特納姆熱刺隊YouTube采訪中表示：“休賽期最想念的隊員是（孫）興慜大哥。”鄭允喆 trigger@donga.com