想要改變“只許州官放火，不許百姓點燈”的人事聽證會，執政黨應首先道歉



政權更迭後反覆出現“只許州官放火，不許百姓點燈”式聽證會的惡性循環，這次也不例外。李在明政府首次舉行內閣人事聽證會的14日，國民力量黨稱姜仙佑（女性家庭部）、權五乙（國家報勳部）、李真淑（教育部）、趙顯（外交部）、鄭東泳（統一部）等部長候選人爲“無資格五賊”，稱他們“連站在聽證會的資格都沒有。應全部取消資格”，分別給貼上了“作威作福部長”“剽竊部長”“咖啡部長”“道路投機部長”“分裂部長”的標籤。共同民主黨則反擊稱：“這是舊態依然的小道消息式、蠻不講理式人身攻擊和陷害以及過分阻礙國政的行爲。”



3年前朝野的立場正好相反。2022年，當時的在野黨共同民主黨就時任總統尹錫悅提名的部長候選人稱，“在成爲癌症之前，必須徹底清除”。對於共同民主黨提出的道德性、清廉性相關疑惑，執政的國民力量黨表示反對,稱“這是想打擊政權的披露個人信息”。無論是當時還是現在，隨着“癌症”“垃圾作威作福”等大粗話不斷出現，協治無處安身。“答案已定、隨便你說”式的無條件落馬、無條件任命的無限衝突只會反覆出現。



但是現在，又到了食物垃圾袋出現在聽證會上的時代。國民力量黨李達熙議員提出姜仙佑指示助理們將食物和普通垃圾分離收拾的“作威作福”疑惑，並拿着食物垃圾提出了質疑。姜仙佑則以“改口”解釋擴大了爭議。國民力量黨議員們在筆記本電腦上貼上了“作威作福王OUT”的牌子，共同民主黨議員們用“停止拖後腿”的牌子進行了對抗。由於牌子攻防戰，難以預測姜仙佑作爲女性家庭部部長有着什麼樣的政策前景。



掌握政權的一方一直表示，由於人事聽證會，很難引進人才。李在明總統表示：“特別是連家人的身份都當作問題，所以有能力的人不願意入閣。”總統室一名高層負責人表示：“子女和夫人反對，有能力卻不原意出任部長職務的人很多。‘吃得好，住得好，爲什麼要當部長?’”這是前總統文在寅朴槿惠、尹錫悅也共同訴過的苦。



此次，朝野爭先恐後地提出了人事聽證會法修正案。方向卻正好相反。國民力量黨抨擊共同民主黨的無資料無證人使“聽證會無力化”的戰略，主張將提交資料的義務法制化，如果提交或遺漏虛假資料，將處以5年以下有期徒刑或5000萬韓元以下罰款。相反，共同民主黨則主張阻止“惡意披露個人信息”，提議將聽證會分爲公職倫理聽證會和公職能力聽證會的二元化方式。



即使是爲了切斷每當攻守發生變化時就會180度改變立場的“集體失憶症”環節，也要修改聽證會制度。但首先要改變的是政界的態度。特別是，在野黨時期一直以道德性爲標準的執政黨，現在有必要對自己提出的候選人以權謀私、剽竊、投機疑惑進行最低限度的負責任的道歉。首先要觀察國民的眼光到底指向哪裏。

