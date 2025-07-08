BLACKPINK以“完整陣容”回歸 時隔兩年八個月攜新曲亮相

“跳起來！”女子組合BLACKPINK（粉墨）於5日和6日在京畿道高陽市高陽綜合運動場，拉開了其世界巡回演唱會“DEADLINE”的序幕。此次演唱會上，組合以完整陣容公開了新曲《JUMP》，觀眾們被其強烈的、極具中毒性的副歌吸引，配合著“跳起來”的歌詞，仿佛置身俱樂部般盡情跳躍。象征粉絲團“BLINK”的粉色錘形應援棒齊刷刷點亮並揮舞。BLACKPINK此次公開的《JUMP》，是繼2022年發行第二張正規專輯後，組合時隔兩年八個月推出的新作，堪稱壹次出其不意的強力出擊。它既非像出道曲《口哨（WHISTLE）》和《玩火（BOOMBAYAH）》那樣以精致嘻哈為基礎，也非像展現K-POP特有“刀群舞”的《Pink Venom》那樣的歌曲，更不是像《像最後壹樣（AS IF IT'S YOUR LAST）》那樣活潑的曲風。這首歌以令人聯想到西部牛仔的節奏開場，逐漸融入強烈的電子舞曲（EDM）音效，展現出獨特魅力。正如BLACKPINK壹貫打破大眾預期、展現多彩面貌壹樣，這首新曲也讓人感受到她們未來將繼續展示新色彩的決心宣言。BLACKPINK於2023年12月僅與YG娛樂公司續簽了組合活動合約，成員們各自尋找所屬社並專註於個人活動。因此，部分輿論曾擔憂“以完整陣容推出新曲恐怕不易”。然而，BLACKPINK通過此次演出充分展現了“各自精彩，合體更強”的魅力，徹底消除了此類擔憂。BLACKPINK此次演出作為首個在高陽綜合運動場開唱的K-POP女子組合，兩天共動員了該場館史上最多的7萬8000名觀眾。預計在接下來的世界巡演中，其“K-POP招牌女子組合”的地位將得到進壹步鞏固。當天，成員們以壹聲響亮的“What's up，Korea!”（韓國，妳們好！）開場，接連不斷地獻上《Kill This Love》、《How You Like That》、《玩火》等熱門歌曲串燒，瞬間點燃現場氣氛。配合強烈的樂隊伴奏，她們呈現了連呼吸聲都清晰可聞的現場演唱，令觀眾的歡呼聲達到頂點。成員們各自準備的個人舞臺，充分展現了她們追求的音樂方向。金智秀在紛飛的花瓣中，憑借《Earthquake》和《Your Love》演繹了夢幻美感；LISA通過《New Woman》和《Rockstar》展示了強烈的舞臺表演；金智妮輕松駕馭了《Mantra》和《like JENNIE》中的快速說唱；朴彩英則仿佛強調唱作人概念般，配合吉他演奏演唱了《3AM》，隨後又以熱門歌曲《公寓（APT.）》將現場氣氛推向高潮，宛如大型“練歌房”。BLACKPINK以此次韓國演出為起點，將陸續在美國洛杉磯、芝加哥，加拿大多倫多，法國巴黎等16個城市舉行共計31場的世界巡回演唱會。高陽=史智媛記者 4g1@donga.com