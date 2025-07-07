青少年自杀危险信号… 应通过心理剖检查明真相



36個孩子中，25人成績高於平均水平，18人對學校生活感到滿意，16名學生還加入了學校俱樂部。觀察孩子們短暫人生的研究團隊這樣寫道。“很多時候表面上看起來沒有問題，內心卻承受着巨大的痛苦。”



這些孩子都是自殺青少年。去年，翰林大學醫學院精神健康醫學教室洪賢珠（音）教授團隊以心理剖檢的形式調查了2015年至2021年間自己結束生命的小學、初中、高中生共36人，並將其結果發表爲論文。心理剖檢是以遺屬的陳述和死者的記錄爲基礎，推測自殺原因的方式。



但使用教育部臨時預算進行的這項研究，是以青少年死亡者爲對象進行的韓國首次也是最後一次心理剖檢。因爲保健福利部從2015年起正式實施的心理剖檢僅限於19週歲以上的成年人。



研究結果包含了此前統計中未出現的青少年自殺的一面。據悉，在死亡的36人中，有29人生前用言語或行動發出了“危險信號”。例如，突然話變少，獨自在房間的時間變長，或者開玩笑地說“希望我不見了”之類的話。上個月21日在釜山海雲臺區一起被發現死亡的3名女高中生也是如此。據說，現場有訴說學業壓力和前途負擔的遺書。



36人中曾有35人被診斷爲精神疾病，但定期接受藥物治療的事例只有3人。這證實了迫切需要減少對精神疾病的烙印、認爲理應接受專家幫助的文化。據2022年國立精神健康中心實態調查，全體青少年中有18%經歷過憂鬱、不安等精神疾病，但至少利用過一次精神健康服務的比率僅爲5.6%。



研究還證實，有必要與成人不同地對待青少年自殺。因爲“第一次嘗試”會產生致命的結果。41.1%的成人自殺死亡者過去曾試圖自殺，但心理剖檢顯示，青少年的嘗試率僅爲13.9%。也就是說，僅憑“以急診室爲基礎的自殺企圖者事後管理”等現有自殺預防政策，不足以阻止青少年自殺。



青少年自殺的嚴重性僅從幾個數據來看就十分明顯。2023年全年有370名十幾歲的青少年自殺身亡。每10萬人中自殺死亡率是統計制定（1983年）以來的最高值。2011年以後，十幾歲青少年死亡原因中自殺居首位。



李在明總統6月5日在就任後的第一次國務會議上表示，“我國的自殺率爲什麼這麼高?”，並要求制定相關對策。要想針對青少年自殺提出有效的對策，就要從起點上正確把握原因。其開始是定期化並擴大心理剖檢。

