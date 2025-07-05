一名朝鮮男子穿越非軍事區南下……韓國軍人“我們來領路”，控制住人

一名朝鮮男子3日越過中西部戰線非軍事區軍事分界線，被韓國軍人控制。這是李在明政府上臺後朝鮮居民首次穿越分界線南下。據韓國聯合參謀本部4日透露，3日凌晨三四點鐘時分，韓國軍方熱成像監視設備捕捉到了一名朝鮮男子越過中西部前線軍事分界線附近河流。據稱，此人在1米水深的淺河中最大限度地降低身體，觀察左右向南移動。聯參本部人士表示：“白天幾乎不動彈，直到晚上才行動。有時身體被樹林地區遮擋，看不到其移動情況。”韓國軍方當天夜間投入由武裝兵力組成的作戰組，開始了誘導行動。作戰組接近至相距100米時，朝鮮男子發現相關動靜，問“是誰”，作戰組長（中士）說，“我們是韓國國軍。我們會安全地領路”，帶着他離開了非軍事區。誘導行動直到3日晚12時才結束。從最初發現到最終掌控，用了20個小時左右。該男子稱自己是平民，並處於非武裝狀態。從這名男子主動來到軍事分界線一帶、乖乖聽從韓國軍隊南下指示這一點來看，可以推測他是自願離開朝鮮的。韓國軍方人士表示：“相關機構將對詳細的南下過程和歸順意向等進行調查。”這是自去年8月以來，朝鮮居民首次經由軍事分界線南下。當時是一名朝鮮軍人沿着東部戰線的東海線開闊地越過軍事分界線投奔韓國。與當時相比，包括埋設地雷和設置屏障等，朝鮮的對韓斷絕工作有了新的進展。朝鮮最近向管轄非軍事區的聯合國軍司令部通報了重啓非軍事區內的對韓斷絕工作，並投入最多1000多名人員進行設置屏障、埋設地雷等工作。聯參本部表示：“此次朝鮮男子越境的地區是沒有進行這種作業的地方。不過，也有未確認的地雷，而且是樹木茂盛、難以行走的地區。”總統室發言人姜由楨當天下午在新聞發佈會上表示：“李在明總統從國家安保室長魏聖洛和祕書室長姜勳植那裏接到了有關控制（朝鮮男性）人身的詳細報告。”此外，目前政府已經掌控了3月和5月在海上漂流時獲救的6名朝鮮居民，他們均表示希望返回朝鮮，因此推進了遣返工作，但沒有得到朝鮮的回應。尹相虎軍事記者、朴勳相記者 ysh1005@donga.com、tigermask@donga.com