10家中有4家是“殭屍企業”……辨別玉石才能挽救經濟



據調查，去年一年裏，10家韓國企業中有4家收益性惡化，賺來的錢連貸款利息都負擔不起。今年消費持續極度萎縮，再加上美國發動的關稅戰爭衝擊，情況很有可能進一步惡化。如果不先對沒有利潤勉強維持生計的“殭屍企業”進行結構調整，即使政府編制補充預算支撐經濟，提高增長率的效果也只能是有限的。



韓國銀行《企業經營分析結果》報告顯示，去年韓國34000多家非金融企業中，營業利潤除以利息費用的利息補償比率低於100%的企業比重比去年增加1.3個百分點，達到40.9%。這是自2013年制定相關統計以來，“殭屍企業”比重首次超過40%。乾脆出現赤字、利息補償比率爲0%的企業也達到28.3%。



受到消費萎縮直接打擊的中小服務企業、受到房地產景氣惡化影響的建設企業的情況尤其惡劣。如果新政府編制20萬億韓元以上的第二次補充預算並投入資金，這些企業的壽命可能會延長。但是，如果連無法回生的殭屍企業也盲目支援，導致他們的退出被推遲，競爭力高的企業將無法及時得到必要的支援或資金供應。正因如此，有人警告稱，如果藉此機會不辨別玉石，就會一起滅亡。



因此，李在明總統團隊在競選期間也檢查了全球競爭力出現問題的石油化學、鋼鐵領域企業的結構調整方案。在韓國進行大規模產業結構調整，1998年國際貨幣基金組織事件之後是第一次也是最後一次。通過當時的結構調整，20多年來韓國經濟一直維持着競爭力。但是此後，考慮到人爲調整產業結構的後風暴，歷屆政府都放手不管，事實上結構調整已經中斷。



韓國經濟現在處於重病狀態，甚至被評價爲“第二次國際貨幣基金組織危機”。如果不通過產業結構調整恢復競爭力，就無法在面對全球供應網重組、中國製造業挑戰的情況下期待韓國經濟的未來。美國、日本、歐盟等發達國家政府親自拿起“胡蘿蔔和鞭子”，正在構建經濟新格局。解決產業結構調整這一陳舊難題，新政府上臺後重新制定經濟藍圖的眼下，正是最佳時機。

