利奧十四世表示“‘排他性政治民族主義’不可取”

“請打開國界，拆除壁壘，驅散仇恨。”首位美國出身的教皇利奧十四世（羅伯特•普雷沃斯特）於8日（當地時間）迎來就任滿月。他當天在梵蒂岡聖彼得廣場舉行的聖神降臨節大禮彌撒中強調：“有愛的地方，就不可能有偏見、隔離鄰舍與我們的保護區，也不可能有排他性的思維方式。”他對因近來的“政治民族主義”而出現的這種排他性思維深表遺憾。利奧十四世當天並未提及特定國家或特定政治人物的名字。不過，《路透社》註意到，他過去在批評美國總統唐納德•特朗普時向來毫不猶豫。該通訊社提出，利奧十四世可能是為了迂回批評堅持強硬反移民政策的特朗普總統，才提及政治民族主義與排他主義。呼籲包容移民者的利奧十四世，與其前任方濟各教皇壹樣，對推行強硬反移民政策的特朗普總統持批評態度。據悉，他在擔任樞機主教期間，還曾公開發文批評特朗普第壹任期政府實施的將非法移民父母與兒童分離的措施。利奧十四世當天還重溫了方濟各教皇2023年5月的發言。當時方濟各教皇強調“團結”，稱“我們彼此割裂、因冷漠而麻木、被孤獨所壓垮”。利奧十四世表示：“當今世界各地的戰爭正是（割裂、冷漠、孤獨的）悲劇征兆”，並表明“願戰火燃起之地皆有‘和解’與‘對話’”。自當選教皇後，他便壹直呼籲結束烏克蘭戰爭以及以色列與巴勒斯坦武裝團體哈馬斯之間的戰爭。烏克蘭總統弗拉基米爾•澤連斯基出席了利奧十四世的就職典禮，俄羅斯總統弗拉基米爾•普京也於4日與教皇通了電話。他還對強化人類確證偏向的社交媒體表示了擔憂。利奧十四世指出，社交媒體導致人們“雖時刻相連，卻無法實現真正的‘連接’；雖身處人群，卻淪為迷惘孤獨的過客”。李智潤記者 asap@donga.com