美國：“同盟必須增加防衛費”……臺灣10%、北約5%、日本3%，韓國呢？



美國國防部長赫格塞思上週末在新加坡舉行的亞洲安全對話上發表演講時主張，亞洲國家也應迅速增加國防開支，以遏制“實際和迫在眉睫的中國威脅”。他表示，北約成員國承諾將國防開支提高到國內生產總值的5%，並強調，“亞洲盟國和友邦面對朝鮮乃至更加強大的（中國）威脅，卻（比歐洲）花費更少，這太不像話了。”



赫格塞斯的要求是直言不諱的。他還說：“我們要求同盟和友邦發揮應有的作用，不，我們強烈主張。這有時意味着不舒服、粗暴的對話。”他闡明瞭今後將正面向亞洲各國提出並貫徹增加防衛費的方針。他還表示，“我知道許多國家受到同時與中國進行經濟合作、與美國進行安全合作的誘惑”，對所謂“安美經中”的美中之間走鋼絲髮出了警告性信息。



赫格塞思談到北約成員國承諾增加到國內生產總值5%，但沒有提出對亞洲各國的國防費目標值。但特朗普和美國相關人士一直公然要求臺灣提高到佔比10%，要求日本佔比3%。臺灣和日本各自制定了佔比3%和2%的增額目標並在推進，但遠遠達不到美國的要求。將佔比2.6%作爲國防費的韓國雖然還沒有接到美國的具體要求，但是很難期待例外。



事實上，韓國不僅面臨提高駐韓美軍駐軍費分攤額的壓力，還面臨擴大“戰略靈活性”的要求，將駐韓美軍的作用從防禦朝鮮轉變爲遏制中國。如果重新調整駐韓美軍的作用，韓國軍隊將承擔更大的對朝防衛責任，即使美國沒有增額要求，韓國也只能大幅增加國防費。新政府面前的，將是比對美關稅談判更加艱難的同盟間的磋商。

