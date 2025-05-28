調查顯示六成韓國科學家考慮離韓發展　全球人才爭奪戰凸顯韓國政策短板

在全球人才競爭日趨白熱化背景下，約六成韓國科學家表示存在赴海外開展研究的意向。當世界各國紛紛推出科學家優待政策、展開人才爭奪攻勢之際，韓國正面臨人才流失的“不設防”狀態。韓國《東亞日報》與韓國科學技術翰林院聯合實施的調查顯示，在200名受訪院士中，61.5%（123人）曾收到過海外國家的人才引進提案。其中42%（52人）已接受提案在海外從事研究或正在考慮相關提議。即便未獲邀約的77人中，也有83%（64人）表示若接到邀請會積極考慮。這預示著韓國科學界頂尖人才的“智力外流”或將持續發酵。從招攬國別來看，82.9%的提案來自中國，美國（26.8%）和新加坡（10.6%）緊隨其後（多選）。關於接受邀請的主因，54歲以下青年科學家首選“引進機構提供的優厚待遇條件”，而55歲以上群體則最關註“國內缺乏資深學者支持制度”，直指韓國未能建立保障學者退休後持續開展研究的制度支撐。隨著中美科技霸權競爭加劇，全球人才引進策略正朝著“研究者定制化”方向升級。各國通過精準把握韓國科學家的核心訴求實施針對性突破。延世大學物理系教授金根洙指出：“中國尤其擅長捕捉韓國學界動態，對青年學者提供突破性年薪與科研經費，對臨近退休的權威學者則承諾長期研究環境，實施‘精準定制’接近戰略。”崔誌元記者 jwchoi@donga.com