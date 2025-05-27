“負債恐懼”引發美債動盪……負債重壓令人無力招架



2011年8月標準普爾下調美國信用等級時，爲現場報道而前往的首爾汝矣島大宇證券（現未來資產證券）交易中心充滿了沉重的寂靜和嘆息。所有股票都呈下降趨勢、“變綠”的情況下，交易員表情僵硬。對於“走路不要出聲”的要求，也不敢回話。



因爲14年前的那一天記憶猶新，當地時間本月16日，穆迪將美國的信用等級從“Aaa”下調至“Aa1”後，心裏非常着急。幾天來一直很平靜。已經經歷了兩次信用等級降級，再加上是事先預告的活動，所以似乎沒有出現任何負面影響。美國財政部長貝森特18日就下調信用等級一事自信滿滿地喊道：“誰在乎啊？卡塔爾對此並不在意。沙特和阿聯酋也一樣。他們正在（向美國）投入資金。”



但是也就是幾天的時差而已，國債市場並沒有對穆迪所指的“債務恐慌”視而不見。信用等級下降後，美國國債投標不振和對特朗普總統推進的大規模減稅案的不安交織在一起，最終國債市場“發作”了。21日，美國財政部招標的20年期國債利率超過5%，10年期國債利率也暴漲至4.6%（國債價格暴跌）。這是因天文數字般的負債，對美國經濟的信任發生動搖的債券投資者大舉拋售美國國債的結果。日本、英國、德國等國家的財政赤字也刺激了投資者的不安心理，國債利率同時暴漲。



有分析認爲，在流動性充裕的債券市場，曾被認爲是最高安全資產的美國國債和日本國債同時出現動盪，對此，債權“義和團”（反對財政赤字，以拋售國債等向政府施壓的投資者）亮出了與各國財政健全性相關的“黃牌”。投資巨頭們也對不斷上漲的財政赤字和國家負債提出了逆耳忠言。被稱爲“對衝基金教父”的投資者雷·達里奧22日強調：“我們應該對國債市場感到恐懼。”他還說：“就像醫生診斷患者一樣，從這種情況來看，累積的負債達到了非常嚴重的水平。”



問題是韓國政府也絕對無法擺脫負債恐懼。去年體現國家財政的管理財政收支出現了104.8萬億韓元的赤字。據國際貨幣基金組織透露，韓國的國內生產總值與國家債務的比率在11個非主要貨幣國中排在第四位。



國債衝擊不僅影響債券市場，還影響整個經濟。住宅擔保貸款、學費貸款等大部分也與國債利率掛鉤，如果國債利率上漲，公司債券利率也會上漲。結果，由於利率暴漲，家庭和企業的利息費用上漲，消費和投資也萎縮。



“債務”的重量並不輕。此次國債衝擊如實地證明了連世界最大經濟大國兼儲備貨幣國美國也會因爲滾雪球財政赤字而失去市場的信任。這就是需要繼續回顧韓國經濟“債務”重量的原因。

