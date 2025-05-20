世界排名第壹的實力，舍夫勒贏PGA錦標賽實現個人大滿貫第三勝

今年，29歲的美國球手斯科蒂•舍夫勒再次展現了強勁的實力。連續103周保持男子高爾夫世界排名第壹的舍夫勒，在本賽季美國職業高爾夫（PGA）巡回賽的第二個大滿貫賽事—PGA錦標賽中奪得了冠軍。19日，舍夫勒在美國北卡羅來納州夏洛特的驚恐山谷高爾夫俱樂部（標準桿71桿）舉行的PGA錦標賽第四輪決賽中，抓下4只小鳥，吞下4個柏忌，以平標準桿的成績完賽。盡管在決賽當天未能降低總桿數，但舍夫勒以總成績低於標準桿11桿的273桿贏得比賽，領先並列排名第二的哈裏斯•英格利什（36歲）、布賴森•德尚博（32歲）和戴維斯•萊利（29歲•均來自美國）5桿，成功獲得PGA錦標賽的冠軍獎杯—沃納梅克杯。舍夫勒曾在2022年和2024年的大師賽（另壹項大滿貫賽事）中兩次奪冠，這次勝利使他職業生涯第三次獲得大滿貫賽冠軍。這是他本賽季的第二個冠軍，也是職業生涯的第15個冠軍。本次比賽冠軍獎金為342萬美元（約合47.8億韓元）。舍夫勒這次的勝利之所以格外特別，是因為他擺脫了去年的不幸遭遇。去年，在他前往比賽場地參加第二輪比賽的途中，因被指控毆打阻止他進入的警察而被捕。他在拘留所裏甚至照了“拘留照”，之後獲釋並參加了第二輪比賽，但最終以並列第八名的成績結束比賽。然而，壹年後，他成功奪冠，將那段不愉快的記憶拋諸腦後。舍夫勒賽後表示：“我的桿數比預期的要高壹些，但每次在需要的時候，我都能邁出壹步，最終創造出了壹個特別的結果—冠軍。”在韓國選手中，30歲的金時元表現最佳，以總成績低於標準桿4桿的280桿獲得並列第八名。這是金時元自出道以來首次在大滿貫賽事中進入前10名，他因此獲得了下壹屆PGA錦標賽的參賽資格，該資格授予大會排名前15名的選手。金正勛記者 hun@donga.com