WSJ：“韓美日關稅談判最大爭議點是汽車…美堅持25%，韓日尋求豁免”

韓國、日本等國正與美國進行貿易談判，雙方最大爭議點是“汽車”，《華爾街日報》（WSJ）於18日（當地時間）進行了相關分析。WSJ指出，盡管美國迅速與中國這個最大地緣政治競爭對手達成了貿易戰休戰協議，但與長期盟國的談判進展緩慢。WSJ診斷稱：“與韓國、日本、歐盟（EU）的談判中，最大爭議點是汽車。”此前，美國對全球進口汽車征收25%的從價稅。韓國、日本等國壹直堅持要求豁免汽車關稅，但美國對取消該關稅態度消極。因此，雙方分歧較大，盡管美國希望盡快達成協議，但實際談判進展緩慢。特別是最近在濟州島舉行的亞太經濟合作組織（APEC）貿易部長會議上，韓國官員會見了美國貿易代表辦公室（USTR）代表賈米森•格裏爾，要求豁免汽車關稅。同時，日本經濟再生相赤澤亮正也繼續要求（美國）取消對汽車和鋼鐵征收的關稅。美國財政部長斯科特•貝森特18日在接受CNN采訪時表示，當前貿易談判的焦點是“18個核心貿易國”。他強調，與這些國家達成協議的速度將完全取決於這些國家是否“善意”進行談判。對於貿易規模較小的國家，他表示：“我們可以直接通知他們關稅稅率。我們也在考慮推進地區性協議。”這意味著，為了集中處理主要貿易國的談判，對於與美國貿易規模較小的地區，如非洲等，可以將它們歸為壹類，並直接通知關稅稅率。貝森特部長在同壹天的NBC采訪中警告稱，如果韓國等核心貿易國在與美國的談判中不表現出善意，美國將恢復至上個月2日實施的關稅水平。美國總統唐納德•特朗普在上個月實施對等關稅後，給予了90天寬限期。但如果對方在談判中不表現出善意，即使在寬限期內，美國也可能適用高關稅。美國上個月2日對韓國實施的對等關稅稅率為25%。申晋宇 niceshin@donga.com