擁有226年歷史的美國最古老博物館設立“俞吉浚韓國館”

馬薩諸塞州皮博迪埃塞克斯博物館（PEM），這座擁有226年歷史的美國最古老博物館，近期以朝鮮後期著名政治家、《西遊見聞》作者俞吉浚（1856-1914年）命名的韓國展廳完成了擴建並重新開放。該博物館於當地時間17日宣布，正式向公眾開放“俞吉浚韓國館（Yu Kil-Chun Gallery of Korean Art and Culture）”。成立於1799年的皮博迪埃塞克斯博物館不僅是美國歷史最悠久的博物館，也是美國第壹家系統性收集韓國藝術品的博物館。目前館內收藏的韓國相關文物已超過1800件。博物館於2003年首次開設韓國展廳，後於2019年關閉進行大規模改造，經過約6年時間，新展廳面積擴大至232平方米（約70坪），並納入了原本展示日本文物的亞洲館部分區域。重新開放的韓國展廳精選展示了100多件19世紀朝鮮開化時期的珍貴文物。展廳以19世紀美國使團“報聘使”成員俞吉浚為核心展示對象，他曾被稱為“韓國第壹名留學生”。展廳專門策展人金智研（音）介紹：“1883年前往美國的俞吉浚曾擔任當時館長收藏韓國文物的顧問。展廳還將展示俞吉浚捐贈的衣物和藏品，以及他寫給館長的信件等。”展廳還首次公開了1896年至1900年擔任駐美公使的李範晉（1852-1911年）的家族照片。照片中包括李範晉的妻子和長子李基中，以及後來於1907年在海牙擔任特使的次子李委中。作為大韓帝國最後壹任駐美公使，與李範晉有交流的埃德溫•摩根（1865-1934年）的後代也向博物館捐贈了藏品。此外，展廳還展出了19世紀末融合東西方文化的近代工藝品。其中最具代表性的是寫有《朝鮮，清晨寂靜的國家》的帕西瓦爾•羅威爾（1855-1916年）收到的馬鬃制作的西式紳士帽，該帽以傳統材料制作。展廳還包括用韓文寫著“福爾林夫人”的六角形銀盒，以及1893年在美國芝加哥世博會上展出的椅子等珍貴文物。值得壹提的是，皮博迪埃塞克斯博物館韓國展廳的改造得到了韓國國立中央博物館的支持。專門的策展人由中央博物館預算雇傭。皮博迪埃塞克斯博物館館長琳達•羅斯科•哈蒂根表示：“感謝金博士的貢獻，與韓國相關的藏品研究和擴充得以順利進行，令人感到非常高興。”李智潤記者 leemail@donga.com