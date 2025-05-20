選舉動用防彈玻璃，映射出政治對立的極端化



共同民主黨總統候選人李在明的競選現場首次出現防彈玻璃。19日，李在明在首爾市龍山站發表演講時，講臺左右45度角處分別設置了一塊1米見方的防彈玻璃和兩塊更小的防彈玻璃，三者厚度均接近5釐米。共同民主黨方面解釋稱，“接到‘俄羅斯制狙擊步槍流入’等情報，恐襲威脅加劇”。李在明此前一度身穿防刺背心，自上週起已改穿防彈背心進行競選。這種對狙擊恐襲的擔憂，映射出現已成爲常態的極端政治對立所帶來的悲哀現實。



警方表示，已鎖定兩名發佈針對李在明的殺人威脅帖文人員，並正在調查一則威脅改革新黨總統候選人李俊錫的相關帖文。警方認爲候選人面臨的威脅加劇，已投入專門機動部隊構建三重防禦體系。各黨候選人現場均有部署警察特攻隊和探測犬，演講現場周邊建築屋頂則配備防狙擊小組。



總統候選人遭遇恐襲已非空談，應保持高度警覺。李在明曾在去年1月、距離國會議員選舉僅剩3個月之際，在釜山遭人持刀襲擊頸部。2022年大選期間，時任共同民主黨代表在助選活動中遭人以錘擊頭。政局在經歷緊急狀態和總統彈劾的劇變後，連司法機構也淪爲政治報復對象。首爾西部地方法院曾遭暴力闖入，本月初更有大學生試圖闖入作出李在明案發回重審判決的大法院。



不知從何時起，僅因政治觀點不同便視對方爲敵。部分政治人帶頭髮表惡言與仇恨言論，部分政治性網絡博主出於營利目的極端傳播，政治狂熱分子因此受到刺激而付諸行動，政治人物又反過來利用這一循環，形成惡性鏈條。



6月3日總統選舉僅剩半月，距離開始提前投票僅餘10天。警方需全力保障候選人安全，政界與選民也應保持冷靜。應展現不容恿政治極端與憎惡的意志。在經歷戒嚴後混亂的6個月後迎來的提前總統選舉，其首要任務必須是實現國政穩定與化解矛盾。絕不能讓這場選舉再次成爲混亂之源。

