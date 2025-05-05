今後的政府不應出現動搖國家的“總統夫人風險”



2009年，韓國女性政治研究所以全國1000名男女爲對象進行了“理想的總統夫人印象”問卷調查。當時回答最多的是“不要參與政治，獻身社會服務活動最爲重要”（47.3%）；其次是“專注於當賢內助的賢妻良母型”（29.0%）；第三個則是不常見的“擁有自己領域的專家第一夫人”（23.2%）。



擁有自己領域的專家，意思是並不僅僅是單純的服務程度，而是總統夫人在自己的領域積極發揮社會作用。筆者疑問的是，想要那樣的總統夫人的國民是否會多於16年前。這是因爲，全國民都知道存在“總統夫人風險”。



前總統尹錫悅的夫人金建希事件就是代表性的。檢察機關懷疑建真法師全聖培從統一教高層幹部那裏收到的香奈兒包、鑽石項鍊、天壽參的最終去處是金建希，正在進行調查。全某方面表示沒有送禮物，金建希方面也表示沒有收。



真相會通過調查查清。不過，沒有公職的巫師全聖培被權勢之輩指定爲“遊說窗口”，由此獲贈部分禮物，這是事實。在很多人看來，其原因是金建希讓全聖培留在身邊。也有人主張，全聖培在總統選舉期間支持尹錫悅，是因爲金建希的勸導。尹錫悅的岳母崔恩順和全聖培去年還進行了10次通話。這是總統室對總統夫人周圍人的管理失敗的事例。



另一方面，另一個“總統夫人”問題也再次被點燃。有人懷疑，前總統文在寅的夫人金正淑的服裝費是作爲特殊活動費代繳的。在該疑惑浮出水面的2022年4月，青瓦臺發言人在廣播節目中主張：“無論是信用卡還是現金，支付方式並不重要，核心都是自掏腰包。”他的意思是，服裝費不是從稅金，而是出自金正淑的口袋。



首爾高等法院不久前向警方發佈了扣押搜查總統記錄館的公文。與青瓦臺此前的主張相反，有人提出也有可能是特別活動費被用於服裝費。文在寅政府青瓦臺人士否認說：“（疑惑）本身就是驚人的想法。”如果調查結果曝光，很快就會知道是誰的想法更令人驚訝。如果動用特別活動費都不夠，還用謊言欺騙國民，其罪責將很重。



雖然對兩名“總統夫人”提出的疑惑不同，但共同點是執政期間在公開場合比總統更受關注。最近，韓國國民切身感受到了，相比選舉產生的總統，並非選舉產生的總統夫人更加顯眼時，國家系統會遭到破壞。



韓國女性政治研究所2009年調查中的另一個問卷調查項目是“總統候選人的夫人是否會對選舉結果產生影響?”當時回答“是”的比率爲54.7%。如果在即將到來的6月3日提前大選之前進行同樣的調查，結果會如何呢？ “是”的比例會不會更高呢？

