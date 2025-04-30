K-再生能源企業利用貿易戰空隙搶占美國市場

韓國新再生能源企業把源自美國的貿易戰爭當作機會，積極搶占美國市場。據業界29日透露，美國商務部最近對東南亞四國（馬來西亞、柬埔寨、泰國、越南）生產的太陽能電池和面板征收反傾銷稅和反補貼稅。根據國家和企業不同，征收反傾銷稅6.10%~271.28%，征收反補貼稅14.64%~3403.96%。通過此次措施，天合光能（TrinaSolar）、晶科能源（JinkoSolar）等在東南亞生產太陽能產品並出口到美國的中國企業將受到打擊。去年美國對東南亞4個國家的太陽能電池依賴度達到了94.4%。預計，此次征收關稅將使正在美國建設工廠的韓國太陽能企業獲得反射利益。韓華解決方案投資約3萬億韓元在美國佐治亞州建設的太陽能產品綜合生產設施“SolarHub”將於今年下半年（7~12月）竣工。已經在美國擁有太陽能模塊工廠的OCI控股公司將追加投資2.65億美元（約3800億韓元），從明年上半年（1~6月）開始在美國得克薩斯州生產太陽能電池。在儲存電力的能源儲存裝置（ESS）產業方面，韓國企業的前景也非常光明。因為隨著唐納德•特朗普二期政府的成立，美國對中國產品征收了145%的關稅。以去年為基準，中國企業掌握了北美ESS電池市場的87%份額。因此，韓國ESS電池企業最近正在加強美國事業。LG能源解決方案將從今年下半年開始在美國密歇根州工廠生產ESS用鋰•磷酸•鐵（LFP）電池。三星SDI也計劃於2027年開始在美國當地生產ESS電池。世宗大學經營學系教授金大鐘（音）表示：“韓國ESS企業的技術能力很好，因此將迅速代替中國產品。”在風力發電方面，LS電纜計劃2028年在美國弗吉尼亞州工廠開始生產風力發電用海底電纜。CS Wind也在2021年投入2億美元（約2800億韓元）收購的美國科羅拉多州工廠生產風力塔。韓載熙記者 hee@donga.com